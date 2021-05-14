Zaxid (Украина): злонамеренная Россия и прозрение Запада

Украинский автор-националист с восторгом реагирует на необоснованные обвинения Запада в адрес России, якобы причастной к взрывам на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии. По его мнению, Европа совершает «обнадеживающий прогресс на пути от пьянящего восхищения Россией до трезвого взгляда».

Что еще должны совершить условные «Петров» и «Боширов»?

Очередным свидетельством того, что Запад совершает обнадеживающий прогресс на пути от пьянящего восхищения Россией до трезвого взгляда на нее, стала первая за последние три года очная встреча министров иностранных дел "Большой семерки" в Лондоне. Уже давно, более трех десятилетий, руководители западных дипломатических ведомств так беспощадно не критиковали Кремль.

Процитируем выдержку из заключительного коммюнике лондонской встречи: "Мы глубоко обеспокоены сохранением негативной модели безответственного и дестабилизационного поведения России. Это включает как наращивание российских вооруженных сил на границах Украины и в незаконно оккупированном Крыму, так и ее преднамеренные действия, направленные на подрыв демократических систем других стран, враждебную киберактивность и использование дезинформации".

Запад, наконец, перестал воспринимать поведение России как невинное буйство, это уже "злонамеренные действия". Запад осознал, что Москва, совершая их, преследует конкретную цель - подточить демократические устои западных демократий. И не только осознал, но и публично это высказал, выставил России требования, предупредив о последствиях их игнорирования. Ну, как предупредил, заявил, что какие-то последствия будут.

Можно ли нам, украинцам, радоваться, что, мол, Запад сбросил пелену с глаз, разглядев подлую Россию, и уже не будет покупаться на ее фокусы? Я бы советовал не торопиться. Вспомним, как семь лет назад мы уже праздновали изгнание России из G8, введение первых санкций, первые шаги, направленные на изоляцию российского государственного руководства. Вспомним, как насмехались над одиноким Путиным в Брисбене осенью 2014 года, где российский диктатор мог обниматься разве что с коалой.

Впрочем, вскоре все отыгралось назад. Путин снова стал рукопожатным, его приглашали на встречи мировые лидеры или же сами приезжали в Москву. А экс-президент США Дональд Трамп еще и упорно называл Путина другом. Несмотря на то, что членство России в G7 так и не было восстановлено, международная изоляция все же тронулась, как лед весной.

Почему так случилось? Потому что в свое время российская политическая элита очень ловко отработала элиту западную. А последняя потеряла иммунитет к русской деморализации, существовавшей еще до падения Берлинской стены. В те годы, еще до развала коммунистической системы, многие из западных политиков заигрывали с Кремлем, но "железный занавес" служил четким предохранителем того, что запрещенную черту не будет перейдено. Можно было торговать с СССР, заключать международные договоры, наподобие Хельсинских, строить газопроводы, даже реализовывать совместные космические проекты, например "Союз-Аполлон". Однако это не мешало пониманию того, что в Москве сидит экзистенциальный враг.

С падением Берлинской стены, прежде всего и было уничтожено это понимание и ответная настороженность. Но проблема не только в этом. Денежные эмиссары Кремля получили возможность не просто путешествовать по всему миру, но и вливаться в элитные круги западных государств, завязывать очень полезные для Москвы дружеские отношения. Как только в России появился избыток денег (а случилось это уже при президентстве Путина), эти отношения удалось наполнить и финансовым содержанием. Грубо говоря, Кремль начал нагло и массово коррумпировать представителей западной элиты.

Высокопоставленные чиновники и экс-чиновники из Германии, Австрии, Италии, Франции получали ценные подарки, их приглашали в Россию на роскошные туристические туры. Вспомним хотя бы "Валдайский клуб", который западные журналисты в шутку называют "путинским интернационалом". На ежегодные валдайские встречи более или менее регулярно приезжали представители высшей политической лиги европейских стран. Так, большинство из них к тому времени были уже бывшими обладателями самых высоких кресел, впрочем, свое влияние и связи они еще сохраняли. Это, в частности, экс-канцлеры Германии (Герхард Шредер) и Австрии (Вольфганг Шюссель), бывшие премьер-министры Италии (Романо Проди и Сильвио Берлускони), Франции (Доминик де Вильпен), Чехии (Вацлав Клаус), Словакии (Ян Чарноґурский). Большое количество всевозможных министров и других политических тяжеловесов.

Безусловно, самым ярким примером путинского "валдайца" является Гергард Шредер. Он даже и не скрывал, что находится на содержании у кремлевского шефа. Еще пятнадцать лет назад, как только социал-демократический канцлер должен был преждевременно покинуть свой пост, Путин его сразу же усадил в кресло председателя совета акционеров первого газопроводного консорциума Nord Stream по строительству и эксплуатации первой очереди трубопровода для поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря. Еще тогда в среде журналистов появился термин "шредеризация", который, собственно, указывает на явление коррумпирования Кремлем европейских политиков. А впоследствии Шредер по кремлевскому велению одержал еще одну, довольно денежную должность - председателя совета директоров компании Nord Stream 2. Благодаря, в частности, и его стараниям проект получил такую твердую поддержку правительства Германии.

Еще один яркий пример - судебное дело украинско-российского олигарха Дмитрия Фирташа в Австрии. Правоохранительные органы США уже семь лет добиваются его экстрадиции. Впрочем, Фирташ, благодаря ловкости своих адвокатов, легко парирует через суд все американские запросы. Потому что возглавляет адвокатскую команду олигарха экс-министр юстиции Австрии Дитер Бемдорфер, который, с одной стороны, является талантливым юристом, а с другой - имеет полезные связи и влияние в судебной системе республики.

Почему так легко происходит эта "шредеризация"? Да потому, что после падения Берлинской стены западное сообщество опьянело от победы в холодной войне. Решило, что дело сделано, мир уже не вернется к глобальному противостоянию, "конец истории" наступил. И когда на обломках империи Путин начал выковывать свои инструменты для реванша, никто не воспринял это всерьез. Но когда состоялось контрнаступление Кремля, Запад оказался не готовым держать удар. Западная система просто не успела выработать защитные механизмы для новых вызовов, какими были, в частности, коррупция, пропаганда, информационные атаки, дискредитация выборов через вмешательство и другие инструменты "гибридной войны".

Хотя и Кремль просчитался. Он уже был убежден, что реванш реализован, победа одержана, западная элита - в кармане. Поэтому Россия так нагло пошла на оккупацию и аннексию Крыма, на донбасскую агрессию. Но Европа и Америка все же не потворствовали такой наглости, и это для Кремля стало неожиданностью. Конечно, реакция Запада на эти агрессивные действия России могла быть и жестче, но пусть хоть такая. Потому что все же не стоит забывать о "шредеризации", которая пока остается фактом.

Отрезвлению западного общества сильно поспособствовали расследования взрывов на складах боеприпасов в Чехии и Болгарии. Уже фактически ни у кого не вызывает сомнений, что ошеломляющие теракты устроили агенты российских спецслужб. Причем в операции участвовали те самые печально известные "Петров" и "Боширов", которые отличились по делу об отравлении Сергея Скрипаля в Солсбери.

Почему чешский и болгарский прецеденты так важны для радикального изменения взгляда Запада по отношению к России? Для ответа на этот вопрос приведу цитату из выступления профессора Кембриджского университета, политолога Анатоля Ливена. Во время дискуссии на тему "Следует ли нам бояться России?" он заявил: "Мы не стали сражаться за Украину в 2014 году (как в свое время и за Грузию), однако Россия при этом не стала полностью захватывать юг и восток Украины, хотя могла легко это сделать. Потому что в целом сложилась очень удобная негласная договоренность: мы не защищаем тех, на кого нападает Россия, а Россия не нападает на тех, кого мы станем защищать".

Можно лишь поблагодарить господина Ливена за такую откровенность, потому что она объясняет образ мышления многих представителей западного общества. Большинство из них были убеждены, что Россия никогда, ни при каких обстоятельствах не перейдет определенной "красной черты", в конкретном случае - не нападет на страну - члена НАТО. Но она все-таки напала. Пусть это была не лобовая танковая атака, а только теракт. Но теракт против военного объекта. Фактически такое происходит лишь тогда, когда стороны ведут открытую войну. В любом случае Россия явно нарушила ту негласную договоренность "не нападать на тех, кого мы станем защищать".

Теперь вернемся к тому, с чего начинали - к встрече министров иностранных дел "Большой семерки" в Лондоне. Жесткость формулировок в заключительном коммюнике лондонской встречи свидетельствует о том, что Запад наконец-то возмутился "злонамеренными действиями" России. Впрочем, для оптимизма еще оснований мало, потому что в том же документе выражается готовность развивать сотрудничество с Россией в отдельных вопросах. "Мы продолжим привлекать Россию к решению региональных кризисов и мировых проблем, в частности по проблемам изменения климата, контроля разоружения и нераспространения вооружения, а также мирного и устойчивого развития и защиты природы в Арктике", - говорится в коммюнике.

И что же такое еще должны совершить условные "Петров" и "Боширов", чтобы Запад понял бесперспективность любого сотрудничества с путинской Россией?

Любко Петренко (Lubko Petrenko)