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ТАСС

ВВС США проведут учения на Аляске с участием более 100 самолетов

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Истребитель F-22 Raptor
F-22 Raptor ВВС США осуществляет полет над облаками во время учений RED FLAG-Аляска 14 двадцатого августа 2014-го года на авиабазе Эилсон, Аляска. (Фото старшего сержанта Джима Ароаса (Jim Araos), ВВС США).
Источник изображения: strategypage.com

В учениях примут участие около 1,5 тыс. военных, в том числе летчики из Японии и Южной Кореи, которые прибудут для обмена тактическим и техническим опытом, сообщила пресс-служба Тихоокеанских ВВС

ВАШИНГТОН, 13 мая. /ТАСС/. ВВС Соединенных Штатов планируют провести с 10 по 25 июня учения под названием Red Flag Alaska 21-2 ("Красный флаг Аляска 21-2") над территорией Аляски. Как сообщила в среду пресс-служба Тихоокеанских ВВС, в учениях будут задействованы более 100 самолетов.

"Red Flag Alaska 21-2 при обеспечении Тихоокеанских ВВС разработаны для реалистичной тренировки в режиме симуляции боя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в учениях примут участие порядка 1,5 тыс. военных, в том числе летчики из Японии и Южной Кореи, которые прибудут для обмена тактическим и техническим опытом.

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Страны
США
Южная Корея
Япония
Проекты
Военные учения
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