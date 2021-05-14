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Кремлю не по силам большие корабли: первый из трех атомных крейсеров отправился на утилизацию (Defense Express, Украина)

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Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
Ракетный крейсер "Адмирал Нахимов".
Источник изображения: © РИА Новости, Юрий Кавер

Defense Express, регулярно прославляющий украинский «москитный флот», озаботился проблемами российского ВМФ. В статье рассказывается о судьбе трех атомных крейсеров еще советской постройки, которые сегодня находятся на стадии модернизации или утилизации.

Утилизация «Адмирала Лазарева» продлится пять лет и обойдется РФ в пять миллиардов рублей

Еще в 1990-х годах атомный крейсер Тихоокеанского флота ВМФ РФ "Адмирал Лазарев" проекта 1144.2 стал небоеспособным. В 1999 году руководство российского флота запланировало передать этот атомоход на утилизацию: на восстановление боеспособности денег все равно не было.

Впрочем, свое намерение РФ начала воплощать лишь в 2021 году. В феврале 2021 года государственная корпорация Росатом заключила контракт с "30 судоремонтным заводом" на утилизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Лазарев".

По условиям соглашения, корабль должны поставить на утилизационный стапель максимум в августе 2021 года, все работы по демонтажу крейсера должны быть завершены к тридцатому ноября 2025 года. Стоимость работ при этом составит пять миллиардов рублей или же шестьдесят семь с половиной миллионов долларов.

"Адмирал Лазарев" с 2002 года стоял в акватории вблизи населенного пункта Дунай, откуда тридцатого апреля текущего года корабль вывели на утилизацию, которую должен выполнить тот самый "30 судоремонтный завод".

Тихоокеанский флот РФ имел в наличие два атомных крейсера проекта 1144.2. Второй корабль такого типа - "Адмирал Ушаков" должны были отправить на утилизацию еще в 2015 году, но по факту - крейсер до сих пор ждет вывода на утилизационный стапель.

Непонятна судьба и третьего крейсера проекта 1144.2 "Адмирал Нахимов", который входит в состав Северного флота РФ.

Этот корабль уже двадцать два года не выходил в море и уже восьмой год стоит у причальной стенки завода "Севмаш" на модернизационных работах. Вначале дедлайн по обновлению этого атомохода был назначен на 2021 год, теперь перенесен на 2023 год.

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Россия
Украина
Продукция
Адмирал Лазарев
Адмирал Нахимов
Адмирал Ушаков
Москит
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Росатом
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1144 Орлан
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