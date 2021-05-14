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ТАСС

Московский институт теплотехники, разработавший ракеты "Ярс" и "Булава", отмечает 75-летие

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Московский институт теплотехники
Московский институт теплотехники.
Источник изображения: Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР "Кедр" шахтного и мобильного базирования

МОСКВА, 13 мая. /ТАСС/. Московский институт теплотехники (МИТ, входит в Роскосмос), разработавший российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) "Ярс" и "Булава", отмечает 13 мая свое 75-летие. Перед оборонным предприятием стоят новые задачи по основной тематике, а также по решению вопросов диверсификации.

"У МИТ прибавилось задач по основной тематике. Также стоит задача диверсификации, то есть работа по гражданской тематике", - сообщил ТАСС источник в ракетостроительной отрасли.

Ранее сообщалось, что предприятие в рамках модернизации стратегического вооружения приступило к разработке перспективной МБР "Кедр" шахтного и мобильного базирования, МИТ также готов возобновить приостановленные ранее работы по разработке боевого железнодорожного комплекса "Баргузин".

Все эти работы связаны с генеральным конструктором МИТ Юрием Соломоновым, который в 2020 году отметил 75-летний юбилей, а недавно - 50 лет работы в институте. Герой Труда РФ, академик РАН Соломонов является научным руководителем, организатором и непосредственным исполнителем важнейших фундаментальных и прикладных исследований, связанных с созданием и постановкой на вооружение целого ряда ракетных комплексов стратегического назначения.

Результаты работы и новые задачи МИТ

Как ранее заявил в интервью ТАСС Соломонов, до 2024 года будет завершено перевооружение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новые ракетные комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования. В боевом составе РВСН находятся МБР "Тополь", "Тополь-М", "Ярс" разработки и производства кооперации во главе с МИТ.

Также, по словам генконструктора, в этом году ожидается принятие решения о возобновлении пусков конверсионных твердотопливных ракет-носителей легкого класса "Старт-1", базой для которых служат МБР "Тополь". С 1993 по 2006 год было выполнено семь пусков "Стартов" с космодромов Плесецк и Свободный (ныне Восточный). Также академик сообщал, что в 2023 году начнутся бросковые испытания системы аварийного спасения перспективного пилотируемого корабля "Орел".

В феврале 2021 года Соломонов рассказал ТАСС, что институт разработал поезд на магнитной подушке, который сможет работать в том числе в беспилотном режиме. По его словам, проект является глубокой модернизацией созданной в начале 2000-х годов монорельсовой транспортной системы. Движение состава будет осуществляться по металлической ходовой балке.

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
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