Российские военные модернизировали полигон "Капустин Яр" для испытания нового оружия

Москва. 13 мая. ИНТЕРФАКС - На полигоне "Капустин Яр" завершена модернизация измерительного комплекса для обеспечения испытаний различных образцов вооружения, сообщили в министерстве обороны России.

"Полигон не только полностью переоснащен на современные измерительные средства, но и создана система информационно-измерительного обеспечения испытаний, позволяющая предоставлять репортажную и справочно-аналитическую информацию о ходе предстартовой подготовки, пуске и полете ракеты в масштабе реального времени на Центральный командный пункт РВСН", - говорится в сообщении ведомства.

Объекты экспериментально-испытательной базы и боевые поля полигона "Капустин Яр" расположены в четырех областях Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской и Оренбургской) и пяти областях Казахстана (Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Кызылординской, Жамбылской) на земельных участках общей площадью около 9,5 млн гектаров.

В Минобороны РФ заявляли, что испытательные трассы и полигонный измерительный комплекс "Капустина Яра" позволяют испытывать боевое оснащение, в том числе "перспективной конфигурации во всем диапазоне возможных условий его доставки к целям в интересах РВСН".

В Минобороны РФ ранее отмечали, что на трассе "Капустин Яр - Балхаш" идет отработка элементов и систем национальной противоракетной обороны.