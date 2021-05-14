Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов

Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

В России собираются ввести цифровой учет оружия и патронов. Главным оператором системы станет Росгвардия, которая получит полномочия проводить собеседования с потенциальными владельцами. «Известия» выяснили новые подробности законопроекта, ужесточающего контроль за оборотом оружия в РФ, который Госдума готовится принять в ускоренном порядке 18 мая. Поддержать его готовы в большинстве фракций. Эксперты считают, что ужесточение норм не станет панацеей от трагических инцидентов, хотя признают, что контроль повышать нужно.

Единая система

Как выяснили «Известия», законопроект «О внесении изменений в закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием госконтроля в сфере оборота оружия» установит цифровой порядок учета оружия и патронов, а также регламентирует создание в России информационной государственной системы. Она будет аккумулировать все сведения о владельцах оружия, организациях и органах власти по контролю за производством, хранением, перемещением, куплей-продажей и утилизацией оружия. Согласно законопроекту, ее главным оператором станет Росгвардия.

Фото: ТАСС/Егор Алеев Источник изображения: iz.ru

Положение о государственной информационной системе, порядок ее формирования и ведения, а также реестров лицензий и разрешений, выдаваемых федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в сфере оборота оружия, утверждаются правительством РФ, говорится в законопроекте.

Как уточняют его авторы, в соответствии с политикой импортозамещения разработка системы учета планируется на базе компонентов серверной инфраструктуры с преимущественным использованием российского и свободно распространяемого программного обеспечения с открытым исходным кодом.

Также законопроектом предлагается наделить Росгвардию рядом новых полномочий. Одним из них станет проведение собеседований с соискателем лицензии либо разрешения на получение оружия. Их цель — установить достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий либо разрешений.

Также документ предполагает внесение поправок в закон «О защите прав юрлиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Законопроект выведет из-под действия этого закона сферы частной детективной деятельности, оборота оружия и деятельности подразделений охраны юрлиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. Полномочия контроля за этими сферами получит Росгвардия. В тексте документа это обосновывается необходимостью внезапных и оперативных проверок.

Как сообщил «Известиям» один из авторов законопроекта, зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, документ поддержан профильном комитетом и будет принят парламентом в первом чтении 18 мая, а ко второму доработан совместно с правительством. Сейчас предполагается, что новые нормы начнут действовать только через год после официального опубликования документа. Но трагедия в Казани подтолкнула депутатов рассмотреть его вне законопроектного плана весенней сессии. И по словам Анатолия Выборного, после обсуждения с кабмином срок вступления в силу документа может быть изменен.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков Источник изображения: iz.ru

— Окончательное решение о сроках будет принято после консультаций с правительством, так как его принятие потребует изменения целого ряда нормативно-правовых актов, — пояснил депутат.

Ранее СМИ сообщали, что законопроект также запрещает выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с двумя и более судимостями и тем, кого задерживали в пьяном виде за рулем автомобиля. Кроме того, владельцев обяжут в течение суток сообщать в Росгвардию об утере или хищении такого оружия. Также законопроектом вводятся новые основания, по которым лицензию на оружие могут аннулировать. Среди них — ношение оружия в состоянии алкогольного опьянения и отказ в доступе Росгвардии к месту его хранения.

Нужно ужесточать

«Известия» обратились в Росгвардию с просьбой высказать свое отношение к инициативе и сообщить, каким количеством оружия владеют россияне. По итогам 2018 года, речь идет о 4 млн граждан, на руках у которых 6,6 млн единиц оружия.

Тем временем в большинстве фракций Госдумы законопроект готовы поддержать.

— Очень важно сделать так, чтобы всё оружие в России было подконтрольным, включая списанное, из которого всегда можно сделать боевое оружие, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев.

Этого же мнения придерживается первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

— Очень правильно ужесточить контроль за оборотом оружия. Сегодня его недостаточно. Я согласен со словами президента о том, что зачастую под видом охотничьего оружия продают боевое. По сути, это автоматы Калашникова, которые просто по-другому названы. Жаль, что к этому решению нас подтолкнула трагедия в Казани, — отметил депутат.

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков Источник изображения: iz.ru

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов считает, что инцидент в Татарстане и подобные трагедии, которые происходили ранее, показали возможность использования гражданского оружия для совершения вопиющих преступлений. По его словам, до этого ЛДПР предлагала проводить собеседования не только с сотрудниками Росгвардии, но и психологами, а также сдавать специальные тесты.

— В целом ужесточение нужно, но до конца мы всё равно не можем быть уверены в том, что принятие этого законопроекта избавит нас от подобных трагедий. Потому что преступники могут воспользоваться нелегальным или самодельным оружием, — отметил депутат.

Это мнение разделяют эксперты.

— Мер по регулированию оборота гражданского оружия вполне достаточно. Вот был у моего отца карабин. Отец умер. Карабин забрали. Хранился как положено. Но кто застрахован, если в семье кто-то сойдет с ума, вскроет ящик, найдет патроны? Можно до бесконечности всё регулировать, но от инцидентов это не застрахует, — заявил «Известиям» глава политической экспертной группы Константин Калачев.

По его мнению, сложно объяснить, почему в России трудно урегулировать эту сферу, хотя владельцев оружия в РФ гораздо меньше, чем, например, в США.

Это мнение разделяет глава АПЭК Дмитрий Орлов. По его мнению, казанская трагедия стала веской причиной для «инвентаризации» и коррекции норм об обороте оружия. Он полагает, что необходимо усложнение процедуры получения разрешения на его ношение. Возможно, закрепление конкретных групп граждан (профессиональных), которые могут иметь на это право. Кроме того, проверка людей, уже имеющих оружие, должна быть более тщательной и позволяющей лишить права на его ношение. Такая процедура может включать, например, регулярное психологическое тестирование, считает эксперт.

Наталья Башлыкова