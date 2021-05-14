Новый комплекс ПВО С-350 поступил в ракетный полк на юге России

Комплекс С-350 может уничтожать цели на дальности более 120 километров и на высотах свыше 30 км.

Дислоцированный в Краснодарском крае зенитный ракетный полк начали оснащать перспективным комплексом ПВО средней дальности С-350 "Витязь". Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

О том, что в Крыму и других регионах Юга России военные могут развернуть дальнобойные зенитные ракетные системы нового поколения С-500, а также перспективные комплексы ПВО средней дальности С-350, генерал говорил еще в марте. По-видимому, он уже тогда располагал соответствующей информацией.

Что же касается массового оснащения Российской армии "Витязями", то это дело ближайшего будущего. А пока в учебном центре ПВО в Ленинградской области к работе на этом комплексе готовят несколько групп зенитчиков-ракетчиков.

Ранее начальник Военной академии воздушно-космической обороны им. Г.К. Жукова Владимир Ляпоров называл такие цифры: с 2021 по 2027 год на вооружение ВКС России должны поступить 12 дивизионов С-350. Их поставят в пять зенитных ракетных полков. Перевооружение на "Витязи", по словам генерала, повысит эффективность борьбы с крылатыми ракетами в 2-2,5 раза.

С 2021 по 2027 год на вооружение ВКС России должны поступить 12 дивизионов новейшего зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь"

Известно, что перспективный комплекс ПВО средней дальности предназначен для защиты государственных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов с воздуха. С-350 способен уничтожать цели на дальности более 120 километров и на высоте свыше 30 км. Время его приведения в боевую готовность с марша не превышает пяти минут. "Витязь" может действовать как автономно, так и в составе эшелонированной системы ПВО. Причем боевая работа комплекса полностью автоматизирована.

Юрий Гаврилов