Войти
Интерфакс-АВН

Эксперты США научили украинских коллег определять применение оружия массового уничтожения

152
0
0
Флаги Украины и США
Флаги Украины и США.
Источник изображения: gazeta.ru

Вашингтон. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Американские эксперты провели украинским коллегам виртуальный тренинг по обнаружению и реагированию на убийства с помощью оружия массового уничтожения, сообщил американский Госдепартамент.

"США недавно провели виртуальный тренинг с партнерами с Украины, чтобы помочь местным службам безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования определять, реагировать и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения", - говорится в сообщении Госдепа.

Американские правоохранительные и медицинские эксперты рассказали украинским коллегам, как определить медицинские симптомы, которые указывают на использование того или иного оружия массового уничтожения и указали особые меры, нужно предпринимать в случаях его применения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Проекты
Медицина
Похожие новости
26.04.2021
Напоминает холодную войну: российские генералы об учениях НАТО
23.04.2020
Марионетки во власти РФ
25.02.2019
"Глупость с инициативой": США запустили сайт об "агрессии" РФ
02.06.2015
Сергей Чемезов: «Мы получили возможность создать всё свое!»
03.09.2014
Поставка бронежилетов из Германии в Украину отложена - СМИ
13.08.2014
С миру по бронежилету
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.05 02:30
  • 1
Новое средство разведки: в российскую армию поступила РЛС «Енисей»
  • 14.05 02:25
  • 4
Истребитель F-15E загрузили рекордным числом крылатых ракет JASSM
  • 14.05 02:19
  • 5
Предложено создать систему для отслеживания в Сети "преступных намерений"
  • 14.05 00:41
  • 19
Тяга к лучшему: истребители Су-30СМ получат сверхмощный апгрейд
  • 14.05 00:25
  • 121
Рогозин: первый модуль для новой российской орбитальной станции будет готов в 2025 году
  • 14.05 00:17
  • 23
Гарант ядерной безопасности России
  • 13.05 22:34
  • 4
Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада
  • 13.05 20:17
  • 36
Американский нож к горлу российской Камчатки
  • 13.05 17:03
  • 4
The National Interest (США): почему на параде в честь Дня Победы не появилось российское гиперзвуковое оружие?
  • 13.05 14:58
  • 1
США и Россия начали совместно искать утечку воздуха на МКС
  • 13.05 14:09
  • 3
Для прорыва нужны свои чипы
  • 13.05 07:30
  • 9
СМИ Британии: англичане живо комментируют военный парад в Москве и речь Путина
  • 13.05 06:24
  • 3
Почему "Абрамс" армии США остается одним из самых опасных танков в мире
  • 12.05 23:59
  • 6
SpaceX впервые полностью успешно испытала Starship высотным полетом
  • 12.05 23:56
  • 5
"Вечная проблема": Германии не хватает денег на новый танк и истребитель