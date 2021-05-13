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ТАСС

В Праге начало действовать Агентство по космической программе ЕС

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Прага
Прага.
Источник изображения: © Depositphotos / lightpoet

Оно создано на базе Европейского агентства спутниковой навигационной системы Galileo

ПРАГА, 12 мая. /ТАСС/. В Праге со среды действует Агентство по космической программе Евросоюза (EUSPA). Оно создано на базе Европейского агентства спутниковой навигационной системы Galileo, головной офис которого с 2012 года располагался в чешской столице и трансформировался в штаб-квартиру EUSPA. Об этом сообщило Чешское телевидение.

"EUSPA будет играть ключевую роль при реализации космической программы ЕС и реализации амбиций сообщества по освоению Вселенной", - заявил исполнительный директор нового агентства Родриго да Коста, ранее возглавлявший Европейское агентство спутниковой навигационной системы Galileo.

Он подчеркнул, что EUSPA должно оптимизировать эффективность растущих инвестиций ЕС в исследования Космоса. "Данная цель будет достигнута за счет усиления взаимодействия между отдельными составляющими космической программы [ЕС], прежде всего - в сфере навигации и наблюдения за Землей. Поставлена задача стимулировать инновации в рамках широкого спектра отраслей [науки и экономики]", - сказал Родриго да Коста.

В штате EUSPA будут находиться 600 сотрудников. Пока там работают 200 экспертов, которые влились в новую структуру из Европейского агентства спутниковой навигационной системы Galileo. Планируется строительство нового здания EUSPA. В данный момент его штаб-квартира располагается в пражском районе Голешовице.

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Страны
Чехия
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Евросоюз
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