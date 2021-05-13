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Интерфакс-АВН

Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

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Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт в Нагорном Карабахе
Военнослужащий российского центра по примирению враждующих сторон раздает гуманитарную помощь жителям города Мартакерт в Нагорном Карабахе.
Источник изображения: © РИА Новости / Валерий Мельников

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Обстановка в Нагорном Карабахе, где выполняют задачи российские миротворцы, обсуждалась в среду в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и его армянского коллеги Вагаршака Арутюняна.

"В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщило Минобороны РФ.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами.

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Шойгу Сергей
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