Министры обороны России и Армении обсудили обстановку в Нагорном Карабахе

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Обстановка в Нагорном Карабахе, где выполняют задачи российские миротворцы, обсуждалась в среду в ходе переговоров по телефону министра обороны РФ Сергея Шойгу и его армянского коллеги Вагаршака Арутюняна.

"В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе, а также другие темы, представляющие взаимный интерес", - сообщило Минобороны РФ.

В Нагорном Карабахе действует российский миротворческий контингент. Его ввели после того, как 10 ноября 2020 года в Карабахе были прекращены боевые действия между армянскими и азербайджанскими силами.