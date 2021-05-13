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Известия.ru

ХАМАС заявил о запуске 130 ракет по Израилю

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Amir Cohen

Палестинское движение ХАМАС сообщило 12 мая о запуске не менее 130 ракет по израильским городам Ашкелон, Нетивот и Сдерот.

Радиостанция Alquds.co.uk. уточняет, что удары стали ответом радикалов на гибель ряда своих командиров, а также на разрушение 16-этажного здания в центре сектора Газа Бурдж аш-Шурук в результате обстрелов со стороны Израиля.

Отмечается, что сирены воздушной тревоги сработали также в Тель-Авиве.

Ранее в этот день боевое крыло контролирующего сектор Газа радикального палестинского движения ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» сообщило об одном погибшем из своих лидеров, который скончался в результате ракетных обстрелов прибрежного анклава со стороны Израиля. Общее число погибших в результате израильских авиаударов по сектору Газа возросло до 56.

В среду также сообщалось, что Тель-Авив снова подвергся массированному обстрелу ракетами из Сектора Газа. Отмечалось, что ХАМАС по Израилю выпустил около 210 ракет. В израильском Лоде два человека погибли в результате обстрела из сектора Газа. Еще один человек получил тяжелые ранения.

При этом Израиль в ночь на 12 мая продолжил наносить ответные удары по ключевым военным объектам радикалов в секторе Газа.

Заместитель министра иностранных дел России, специальный представитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов в среду обсудил по телефону данную ситуацию с заместителем председателя политбюро ХАМАС Мусой Абу-Марзуком. Богданов акцентировал внимание на немедленном прекращении насилия в обострении ситуации между странами.

11 мая стало известно, что 13-этажный дом рухнул после авиаудара военно-воздушных сил Израиля по сектору Газа.


Между Израилем и палестинскими радикалами из сектора Газа в последнее время происходит обмен ракетными ударами. Ситуация обострилась после беспорядков, возникших у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Столкновения палестинцами и силовиками в частности были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх Джаррах у проживающих там арабов в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

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Израиль
Россия
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