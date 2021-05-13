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Опубликованы новые снимки Юпитера

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Источник изображения: Фото: NOIRLab

Ученые сделали фото Юпитера в трех цветовых диапазонах. Об этом сообщается на сайте Национальной исследовательской лаборатории оптико-инфракрасной астрономии США (NOIRLab).

Специалисты лаборатории отметили уникальность изображений. Снимки в видимом и ультрафиолетовом спектре были сделаны широкоугольной камерой телескопа «Хаббл», инфракрасном — прибором NIRI (Near-InfraRed Imager), расположенном в лаборатории на Гавайях. Все три фото сделали одновременно в 15:41 по UTC 11 января 2017 года.

По словам ученых, «тройная» фотография позволяет рассмотреть те детали Юпитера, которые не были видны ранее. Например, в видимом и ультрафиолетовом спектре можно разглядеть зону штормов, однако она не видна в инфракрасном спектре. Также в ИК-спектре удалось увидеть яркую темную полосу, простирающуюся над северным полушарием планеты с востока на запад. Это вихрь, который имеет длину более 72 тысяч километров — он практичесеи не заметен на обычных фотографиях Юпитера, опубликованных учеными.

Специалисты описали наблюдение за Большим красным пятном, которое превышает Землю по своим размерам. Оно отчетливо видно при обычном режиме съемки и ультрафиолете, однако плохо различимо в ИК-спектре. Это объясняется тем, что разные волны имеют разную длину.

По словам ученых, наблюдение за Юпитером с помощью различных спектров помогает более детально рассмотреть атмосферу планеты и собрать новую информацию о небесном теле.

В конце апреля голландские астрономы открыли гигантскую планету YSES 2b и сделали ее первый снимок. Она вращается вокруг звезды солнечного типа и находится на расстоянии 360 световых лет от Земли.


Андрей Ставицкий

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Страны
Нидерланды
США
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