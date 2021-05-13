Техногиганты США запросили у властей $50 млрд на сдерживание инфляции в электронике

Крупные американские технологические компании придумали способ сдержать цены на свои продукты для потребителей, сообщает The New York Times.

Крупные производители чипов в США (Intel, Nvidia и Qualcomm), а также компании, использующие микросхемы в своей технике (Apple, Google, Amazon Web Services, Microsoft, Verizon и AT&T), сформировали коалицию. Они добиваются от правительства Америки дотаций в размере 50 миллиардов долларов на исследования и расширение выпуска полупроводников.

В письме Конгрессу коалиция отметила нехватку полупроводников и заявила, что в долгосрочной перспективе финансирование «поможет Америке создать устойчивую цепь поставок микросхем без сбоев».

Дефицит чипов вызван резким скачком спроса на электронику в пандемию. Во время локдаунов люди по всему миру скупали ноутбуки, смартфоны, бытовую технику для жизни и работы из дома.

Нехватка полупроводников ударила и по мировому рынку автомобилей. По данным The New York Times, в новую коалицию не входят американские автопроизводители. Они уже попросили властей США поддержать финансово полупроводниковые компании конкретно для машиностроительной отрасли.

Напомним, что США контролируют больше половины мирового рынка полупроводников.

В феврале уже сообщалось, что Байден решил спасти индустрию полупроводников. При этом, в марте Сенат США уже рассматривал вопрос о том, что США может выделить $30 млрд на развитие полупроводникового производства.

Кроме того, США просубсидируют местное производство аккумуляторов и снизят стоимость солнечной электроэнергии на 60%.

Ранее сообщалось, что Apple инвестирует в технологическое развитие США полтора годовых бюджета России.