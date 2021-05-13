В Южной Корее разработан самовосстанавливающийся материал высокой прочности.

По сообщению Корейского научно-исследовательского химико-технологического института и Национального университета Пукён совместная исследовательская группа разработала самовосстанавливающийся материал, не имеющий аналогов в мире с точки зрения механической прочности. Восстановление повреждений происходит при комнатной температуре.

По словам членов исследовательской группы, от существующих самовосстанавливающихся полимерных материалов, которые были разработаны для использования в одежде, обуви, шинах, складных дисплеях и других изделиях, новый материал выгодно отличается повышенной твёрдостью и прочностью.

Для обеспечения способности самостоятельно восстанавливаться материал должен иметь сравнительно слабые межмолекулярные связи, но это отрицательно сказывается на таком показателе, как прочность на разрыв.

В материале, который мы разработали, степень молекулярных связей увеличивается мгновенно в случае внешнего трения или удара, а затем происходит восстановление с возвратом в состояние свободного молекулярного движения, — объясняют учёные. — Предел прочности на разрыв составляет не менее 43 МПа, что близко к полиуретановой подошве для обуви, тогда как предыдущее значение составляло 30 МПа.

Кроме того, прочность материала зависит от степени внешнего воздействия. Другими словами, чем больше приложенное усилие, тем сильнее материал сопротивляется возможному повреждению.