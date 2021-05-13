Мишустин сообщил о планах массового выпуска МС-21, «Байкал» и Ил-114-300

Россия планирует начать массовый выпуск самолетов МС-21, «Байкал» и Ил-114-300, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства за год.

"Мы планируем начать массовый выпуск конкурентоспособных видов транспорта – среднемагистрального "МС-21", легкомоторных самолетов "Байкал" и регионального "Ил-114-300", – передает РИА "Новости" слова Мишустина.

"Будем строить новые ледоколы и суда класса "река-море", – продолжил он.

По словам Мишустина, правительство усилит поддержку "вытягивающих" отраслей. "Вся проведенная работа по импортозамещению создала мощный задел на будущее. Важно структурно изменить облик российской промышленности. И, конечно, мы усилим поддержку так называемых "вытягивающих" отраслей, где одно рабочее место способно создавать 7-8 дополнительных в смежных секторах. В том числе это авиа- и судостроение, транспортное машиностроение", – сказал Мишустин.

Напомним, в феврале глава Ростеха Сергей Чемезов заявлял, что серийное производство российских пассажирских самолетов МС-21 может начаться в 2022 году.

Дмитрий Зубарев