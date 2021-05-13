К атаке на Израиль привели арабские хитрости

Сотни ракет выпущены в последние часы по Израилю из сектора Газа, есть погибшие и раненые. В самом Израиле происходят самые масштабные за последние годы столкновения с палестинцами, а ЦАХАЛ отчитывается об авиаударах по противнику. Почему традиционный для страны конфликт внезапно обострился до такой степени? Причиной тому стало сразу несколько совпадений.

Если почитать СМИ, то может показаться, что на территории Израиля сейчас идут чуть ли не полномасштабные боевые действия. Толпы бунтующих палестинских арабов (которых называют просто палестинцами, хотя евреи обижаются и говорят, что они тоже палестинцы) нападают на полицейских и жителей еврейской национальности, закидывая их всем, что попадет под руку. По последним данным, пострадало около 700 палестинцев и три десятка израильских правоохранителей. И если в Иерусалиме эти столкновения привели лишь к уличным беспорядкам, то, например, в городе Лод (20 км от Тель-Авива) местные власти заявили о полной потере контроля над ситуацией и потребовали от правительства ввести войска.

Израильских арабов поддерживают их собратья из сектора Газа, откуда группировка ХАМАС закидывает Израиль ракетами – по данным самих боевиков, им удалось запустить 130 штук только по Тель-Авиву. Да, большая часть палестинских ракет либо сбивается израильской системой ПВО "Железный купол", либо (в силу того, что ракеты эти собраны на коленках) не причиняет особого вреда, однако каждый раз при запусках в израильских городах объявляется воздушная тревога.

В свою очередь израильский кабинет не может в этой ситуации навести порядок – ни успокоить арабов на своей территории, ни принять решение о проведении полномасштабной операции в секторе Газа (то есть не отвечать ракетами на ракеты, уничтожая вместе с полевыми командирами мирных палестинцев, а организовать ввод войск для физической ликвидации части руководства ХАМАС и военной инфраструктуры организации).

Однако о некоторых ответных мерах Израиль уже заявил – в частности, объявлено о ликвидации ряда руководителей разведки ХАМАС. Сделано это, как заявляет армия обороны Израиля, "при помощи наших истребителей, а также службы безопасности. Кроме того, замечено, что Израиль перебрасывает к границам автономии танки.

"Выселение" по-еврейски

Если продолжить читать эти СМИ, то можно узнать, что все это произошло исключительно по вине израильских властей, решивших выселить арабские семьи из домов в палестинском квартале Шейх-Джарах в Восточном Иерусалиме. Домов, где эти семьи жили поколениями. Соответственно, целый ряд стран – как арабских, так и западных – требует от израильских властей оставить бедных палестинцев в покое и не создавать конфликтную ситуацию.

На самом же деле все гораздо сложнее. И в вопросе "выселения", и касательно причин начала эскалации.

Ни для кого не секрет, что израильские власти рассматривают Израиль как еврейское государство и хотели бы, чтобы палестинских арабов на территории этого государства не было. Однако на пути реализации этой идеи есть серьезная проблема в виде владения теми самыми арабами землей и недвижимостью. Причем как на территории Западного Берега, так и в Восточном Иерусалиме (который еще называют Старым Городом), являющемся для евреев столицей их государства. Так что израильтяне придумали очень эффективный, эффектный и – что самое главное – законный способ решения данной проблемы.

"В Израиле есть правые общественные некоммерческие организации, которые скупают арабские дома в Иерусалиме. И чем ближе эти дома находятся к Старому Городу, тем лучше. Палестинская администрация пытается этому препятствовать – в частности, приняла закон, согласно которому арабов, продающих землю евреям, ждет смертная казнь, – поясняет газете ВЗГЛЯД научный руководитель иерусалимского Центра изучения Израиля и диаспоры, ведущий эксперт московского Института Ближнего Востока Алек Эпштейн. – В итоге получается следующая схема. Арабы дают объявление о продаже дома. Израильтяне это объявление видят и предлагают продавцу цену гораздо выше рыночной – якобы от имени какого-нибудь богатого француза, американца или русского. Арабы все прекрасно понимают, но дом продают, получая за него все деньги. Затем, когда становится известно, что покупателями были евреи, арабы из страха начинают возмущаться. Утверждать, что ничего не продавали, и отказываться передавать дом новым владельцам".

Ровно по такой же схеме решается и вопрос с землей на Западном Берегу. Когда автор был в Израиле несколько лет назад, ему рассказывали, что с некоторыми палестинскими владельцами поступали даже проще. Эти владельцы продавали землю напрямую израильтянам (со всеми правильно оформленными документами), после чего новые и бывшие владельцы разыгрывали целое представление с отказом бывших уходить, бросанием под бульдозеры и т. п. В итоге все выглядело как изгнание арабских владельцев силой, тогда как для настоящего юридического спора у израильских собственников всегда были все необходимые бумаги, подписанные арабами.

Да и само "изгнание силой" оформляется, если нужно, через долгую и сложную процедуру. "Никто их и в этих условиях не выселяет, дела рассматриваются вплоть до Верховного суда, и только после изучения им всех обстоятельств, договоров и платежных ведомостей те, кто имущество по собственной воле продал, получают указание передать ключи новым законным владельцам. Никакого выселения кого бы то ни было государственными или муниципальными властями не было и нет, и всем, включая Палестинскую администрацию и ХАМАС, это хорошо известно", – говорит Алек Эпштейн. Собственно, эта процедура и проводилась в отношении семей, "выселяемых" из квартала Шейх-Джарах. В частности, сейчас дело рассматривается в Верховном суде Израиля.

Надежда, пиар, проверка на вшивость и подрыв

Тогда почему из-за этого рядового, по сути, случая возник такой нерядовой бунт? Причин тому несколько – и все они совпали, создав нынешний идеальный палестинский шторм.

Одна из них в том, что вся эта история пришлась на т. н. день Аль-Кудс – дату в священный для мусульман праздник Рамадан, когда они вспоминают о потере Иерусалима. Дату, которая – если брать шире – символизирует для мусульман их унижение со стороны евреев и "крестоносцев".

Более того, нынешний день Аль-Кудс отличается от прошлогоднего. Если в 2020 году он проходил на фоне общего для арабов ощущения безнадеги из-за решения Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и проспонсировать мирные соглашения между Тель-Авивом и арабскими странами, то в этом году появилась надежда – ведь сменивший Трампа Джозеф Байден отказался от политики "Израиль превыше всего". В итоге 7 мая – в день Аль-Кудс – пришедшие помолиться на Храмовую гору палестинцы стали забрасывать бутылками и другими подручными средствами полицейских, стоящих в оцеплении и защищавших этих же мусульман. В результате полиция вошла на Храмовую гору и всех разогнала, нанеся травмы той или иной степени тяжести двум сотням палестинцев.

Официально именно эти столкновения возмутили ХАМАС. Группировка потребовала до 18.00 10 мая вывести полицию и военных из района Шейх-Джарах и с Храмовой горы, а после истечения срока ультиматума террористы отправили в Израиль сотни ракет самовылетом.

Однако на самом деле мотив у ХАМАС был иным – политическим. 22 мая в Палестине (то есть как в секторе Газа, так и на Западном Берегу) должны были пройти первые за 15 лет парламентские выборы. И ХАМАС понимал, что, поддержав иерусалимских арабов, он резко повышает свои шансы на победу – причем не только в полностью подконтрольном ему секторе, но и на Западном Берегу, где властвует группировка ФАТХ Махмуда Аббаса.

В свою очередь и перед ФАТХ стояла задача резко набирать популярность. Репутация Аббаса была серьезно подмочена слишком слабой (по мнению арабов) и капитулянтской позицией в отношении еврейского государства. У него не было ракет для поддержки арабских семей Иерусалима, но при этом имелась возможность солидаризироваться с ними через организацию массовых беспорядков. Что он, по всей видимости, и сделал – и сейчас намерен провести с Израилем переговоры. Если итогом этих переговоров станет сохранение за продавшими свои дома арабами их собственности, а также вывод израильских войск с Храмовой горы, то Аббас выйдет из ситуации победителем. Да, выборы пока из-за беспорядков перенесены с конца мая на неопределенный срок, однако с большой долей вероятности они пройдут в ближайшее время.

Наконец, еще одним поводом для нынешних волнений стали другие выборы – в израильский Кнессет.

Они прошли в конце марта, однако вплоть до сегодняшнего дня политические партии не могут сформировать правительство. И сейчас велика вероятность того, что это правительство будет собрано по принципу "все против Нетаньяху", когда левые силы, центристы, правоцентристы и даже депутаты-арабы заключают коалиционное соглашение ради изгнания премьера, его партии "Ликуд" и еврейских религиозных блоков из правительства.

Сейчас будущие партнеры находятся на финальной стадии договоренностей (то есть делят министерские портфели). Однако уже понятно, что такая коалиция будет крайне рыхлой. Между ее членами колоссальное количество разногласий, и они уже договорились, что будут эти разногласия в первое время обходить, принимать решения коллегиально.

Соответственно, у арабских террористов из ФАТХ и ХАМАС могло появиться желание испытать прочность этой коалиции, а у самого Нетаньяху – сорвать ее формирование. Ведь резкая эскалация напряженности вынуждает еврейских ее участников резко критиковать палестинских погромщиков, после чего арабским депутатам становится крайне сложно официально в эту коалицию войти. А без этих депутатов у противостоящих Нетаньяху сил не хватит нескольких голосов для формирования большинства и, соответственно, свержения нынешнего премьера с трона, который он занимает вот уже 12 лет подряд.

Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета