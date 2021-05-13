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РИА Новости

NI назвал пять лучших вооружений на параде Победы в Москве

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Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве
Самолеты-буксировщики мишеней Су-25БМ во время воздушной части парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Обозреватель американского журнала National Interest Марк Епископос перечислил пять лучших образцов российских вооружений, представленных на параде в честь Дня Победы в Москве.

Первым в списке значится семейство "Армата", состоящее из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15.

"Прямого аналога Т-15 в НАТО нет, он находится где-то между БМП и бронетранспортером", — говорится в материале.

Епископос отметил, что 48-тонная Т-15 тяжелее любого танка, находящегося на вооружении российской армии, кроме Т-14.

На второй строчке оказалась РС-24 "Ярс" — единственная межконтинентальная баллистическая ракета, представленная на параде. Автор статьи отметил, что "Ярс" существует как в мобильном варианте, так и в виде пусковой установки шахтного базирования. Эксперт назвал этот комплекс вероятной заменой "Тополя" и "Тополя-М".

Третьим в списке стал беспилотный боевой наземный аппарат "Уран-9" — по сути танк.

"Уран-9" <…> призван обеспечить огромную огневую мощь к интенсивным боевым действиям, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих", — написал Епископос.

Вооружения "Урана-9" эксперт назвал потрясающими. Он напомнил, что Россия применяла эту роботизированную систему во время военной операции в Сирии.

Четвертое место Епископос отдал новейшей гиперзвуковой ракете "Кинжал". Впервые продемонстрированная на параде в 2018 году, в этот раз она была установлена на модернизированный истребитель МиГ-31К. Дальность поражения, маневренность и "невероятная" скорость этого оружия несет большую угрозу не только для американских авианосных групп, но и для системы ПРО.

Замыкает список комплекс С-400 "Триумф". Епископос назвал его лицом российского высококлассного военного экспорта.

"С-400 не только более способный, но и значительно более универсальный, чем его предшественник С-300", — написал автор.

Четыре различных типа ракет для С-400 обеспечивают его эффективность как на коротких, так и на очень больших дистанциях, говорится в статье. А среди возможных целей российского комплекса Епископос назвал самолеты, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты.

Во время главного военного парада в Москве в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне по брусчатке Красной площади промаршировали 37 парадных расчетов. В механизированной колонне прошли свыше 190 единиц военной и специальной техники — как исторической, так и современной. Завершили парад Победы 23 вертолета и 53 самолета ВКС.

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