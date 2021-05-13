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РИА Новости

"Адмирал Горшков" проведет завершающие испытательные пуски ракет "Циркон"

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Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море
Запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море.
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 12 мая – РИА Новости. Головной фрегат проекта 22350 Северного флота "Адмирал Горшков" отправился в Северодвинск, где проведет завершающие испытательные пуски гиперзвуковых ракет "Циркон", сообщили в среду журналистам в Минобороны РФ.

По данным ведомства, после участия в праздничных мероприятиях в Мурманске, посвященных 76-й годовщине Победы, корабль приступил к межбазовому переходу в Северодвинск.

"В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия", - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, корабль вышел в Баренцево море во вторник и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра.

Как заявил 20 апреля на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства генерал армии Сергей Шойгу, в текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны

До настоящего времени, по данным Минобороны РФ, "Горшков" выполнил три пуска ракеты "Циркон" в рамках испытаний, два – по морским мишеням и один – по наземной цели. Все стрельбы состоялись в 2020 году.

"Циркон" является первой в мире гиперзвуковой крылатой ракетой, способной осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя. При этом скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров). Максимальная дальность ракеты заявлена в 1 тысячу километров. "Циркон" может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели.

Фрегат "Адмирал Горшков" - головной корабль проекта 22350, его основное вооружение составляют 16 универсальных вертикальных пусковых установок крылатых ракет, которые могут применять ракеты "Калибр", "Оникс" или "Циркон".

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
П-800 Оникс
Циркон-С 3М22
Компании
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