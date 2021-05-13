"Адмирал Горшков" идет в Белое море на завершающие этапы испытаний нового ракетного оружия

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Фрегат Северного флота "Адмирал Горшков" совершает переход из Мурманска в Северодвинск для участия в завершающих этапах испытания перспективного ракетного оружия, сообщила пресс-служба флота в среду.

Пресс-служба Северного флота не уточнила, какие ракеты будет испытывать "Адмирал Горшков". Между тем официально сообщалось, что этот корабль участвует в испытаниях новой российской гиперзвуковой ракеты "Циркон".

"Вчера корабль вышел в Баренцево море и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра", - говорится в сообщении флота.

"В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия", - отмечается в сообщении.

В декабре, ноябре и октябре 2020 года Минобороны РФ сообщало об успешных испытательных пусках "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков".

23 апреля этого года Северный флот сообщил, что головной фрегат проекта 22350 "Адмирал Горшков" в этом году завершит испытание гиперзвукового оружия. Корабли этого проекта станут первыми штатными носителями такого оружия, заявил флот.

Серийные поставки в Вооруженные силы РФ ракеты "Циркон" запланированы на 2022 год, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам, начиная с 2022 года", - сказал тогда Криворучко, отметив успешные пуски "Циркона" с фрегата "Адмирал Горшков".

17 декабря 2020 года президент РФ Владимир Путин сказал на пресс-конференции, что работы над гиперзвуковой крылатой ракетой "Циркон" практически завершены.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов.

Президент РФ 2 декабря 2019 года заявил, что усиление возможностей ВМФ России в ближайшие годы во многом зависит от поступления в боевой состав фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение "Цирконов".

В декабре 2019 года Путин сказал, что по плану идут работы над гиперзвуковой ракетой "Циркон" не только морского, но и наземного базирования.

В марте 2020 года командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал испытания гиперзвукового оружия подводными лодками флота.