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ТАСС

Модуль "Наука" для МКС успешно завершил вакуумные испытания

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Оборудование для проверки модуля "Наука"
Оборудование для проверки усовершенствованного модуля "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Его запуск запланирован на 15 июля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука", запуск которого к МКС намечен на лето 2021 года, успешно прошел вакуумные испытания. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"На космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С. П. Королева (входит в состав госкорпорации "Роскосмос") штатно завершили пневмовакуумные испытания лабораторного модуля "Наука", - говорится в сообщении.

Как уточнили в Роскосмосе, во время испытаний, которые длились около месяца, была проверена герметичность корпуса, люков и стыковочных агрегатов, а также функционирование пневмогидросистемы, двигательной установки, наружных гидравлических комплексов. В настоящий момент проводится подготовка к окончательной установке манипулятора ERA, затем будет осуществлена заправка контура системы обеспечения теплового режима. После этого продолжатся работы по установке микрометеоритной защиты.

Ранее в Роскосмосе отметили, что после пневмовакуумных испытаний пройдет процедура материально-технической приемки модуля "Наука" Ракетно-космической корпорацией "Энергия". В течение 54 дней изделие будут готовить к запуску: устанавливать панели солнечных батарей, размещать доставляемые грузы. Также пройдет контрольное взвешивание модуля, сборка космической головной части, заправка баков модуля компонентами топлива и общая сборка ракеты.

Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос. Пока запуск модуля планируется 15 июля.

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Роскосмос
Энергия РКК
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