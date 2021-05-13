Эксперт оценил потенциал «Железного купола» Израиля

Израильский «Железный купол» эффективен, когда речь идет о противодействии палестинским полукустарным ракетам типа «Кассам», имеющимся у радикалов советским ракетам систем «Град», а также минометным или артиллерийским снарядам. Об этом «Известиям» рассказал директор Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов 12 мая, комментируя ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа.

«Сама система, по сути, тактическая, малой дальности, и по высоте «потолок» этого «купола» довольно низкий. Система может сбивать беспилотные летательные аппараты и самолеты на средних высотах», — сказал военный специалист.

В то же время современные ракеты и ракетные комплексы серьезного уровня, например стоящие на вооружении у Ирана, без проблем смогут прорвать израильский «Железный купол», подчеркнул Александр Михайлов.

«Эта система — для прикрытия от палестинских соседей, но не более того. И то эффективна не всегда. Недавние события показали эффективность в 85–90%», — подчеркнул директор Бюро военно-политического анализа.

В России для подобных угроз на ограниченных участках пространства используются зенитные комплексы «Тор-М2» малой дальности. Эти зенитно-ракетные комплексы по своим боевым возможностям успешнее всего показали себя в Сирии против схожих средств поражения, заключил Михайлов.

В последние дни между Израилем и сектором Газа происходит обмен ракетными ударами. Обострение ситуации последовало после беспорядков, произошедших в начале мая у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме. Столкновения между палестинцами и израильскими силовиками в том числе были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх Джаррах у проживающих там арабских семей в пользу еврейских поселенцев на основании того, что это жилье принадлежало им до 1948 года.

В Израиле в результате ракетных обстрелов с территории Сектора Газа погибли пять человек, еще более 200 ранены. С начала эскалации конфликта по Израилю выпустили более 1 тыс. ракет. Число жертв обстрелов сектора Газа со стороны Израиля достигло 43 человек, из них 13 детей и три женщины.

12 мая сообщалось, что Тель-Авив снова подвергся массированному обстрелу ракетами из Сектора Газа. В небе над городом были слышны взрывы. Отмечалось, что разведывательная система палестинского радикального движения ХАМАС выпустила по Израилю примерно 210 ракет.

Израиль в ночь на 12 мая также продолжил наносить ответные удары по ключевым военным объектам в секторе Газа. Представители Армии обороны Израиля сообщили, что в ходе атаки израильских истребителей были ликвидированы ключевые лица разведывательной системы палестинского радикального движения ХАМАС.