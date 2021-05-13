«Железный купол» в действии

За последние три дня с территории, контролируемой палестинским исламистским движением ХАМАС, по Израилю выпущено уже более 600 ракет. Часть из них перехватили системы ПРО Израиля, другие ракеты достигли цели.

В сети появились видео работы израильской системы ПРО, а именно установок «Железного купола». Вот одно из них:

]За первые два дня ракетной атаки по Израилю было выпущено порядка 480 боеприпасов. В ночь на 12 мая сообщалось ещё о 200 ракетах. Обстрелы продолжаются.

Как начинался обстрел

Ракетные обстрелы Израиля со стороны сектора Газа — не редкость, но последнее обострение стало самым масштабным. Как пишет BBC, ракетному обстрелу предшествовали столкновения между израильской полицией и палестинцами в Иерусалиме на прошлой неделе. По данным на 11 мая, в конфликте погибло 35 человек в секторе Газа и 5 в Израиле.

Система ПВО Dome (англ. — железный купол) предназначена для перехвата неуправляемых тактических ракет на дальностях от 4 до 70 км. Её разработка началась в 2006 году, а первые успешные испытания состоялись в 2007 году. В 2011 году батарея была развёрнута между Беер-Шевой и Ашкелоном, где в том же году продемонстрировала стопроцентную эффективность, сбив все восемь ракет «Град», выпущенных из сектора Газа по вышеупомянутым городам.