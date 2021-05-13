«Роскосмос» планирует провести 16 пусков ракет-носителей до 2022 года

«Роскосмос» планирует провести 16 пусков ракет-носителей с космодромов Байконур и Восточный до июля 2022 года. Об этом сообщает в среду, 12 мая, «РИА Новости», ссылаясь на данные сайта госзакупок.

Согласно материалам оператора космодромов — Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (является предприятием «Роскосмоса»), в период до июля 2022 года ожидаются три пуска ракеты тяжелого класса. К ним относятся: «Протон-М» и восемь стартов ракеты «Союз-2» с Байконура, а также пять пусков «Союза-2» с Восточного.

Помимо этого, на данный срок также планируется застраховать стартовые комплексы ракет «Протон-М» на 200-й площадке и «Союз-2» на 31-й площадке на Байконуре. Отмечается, что их стартовая сумма составит 4,9 млн рублей. Тогда как стартовый комплекс ракеты «Союз-2» на Восточном приравнивается к сумме в 7,3 млн рублей.

Ранее, 30 апреля, стало известно, что выход российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) состоится 2 июня. Уточнялось, что членам экипажа предстоит подготовить стыковочный отсек перед прибытием лабораторного модуля «Наука», а также заменить сменную панель регулятора расхода жидкости системы обеспечения теплового режима функционально-грузового блока.

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23 апреля исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко отмечал, что Россия планирует развернуть национальную станцию на орбите до 2035 года. По его словам, такая станция будет собрана в два этапа.