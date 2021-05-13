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Российская газета

National Interest назвал пять главных боевых машин парада Победы

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Источник изображения: rg.ru

Американское издание The National Interest проанализировало представленную в Москве на параде Победы военную технику и выделило пять лучших образцов вооружения.

Как отмечает The National Interest, на парадах демонстрируются "новейшие и самые эффективные системы вооружений". По версии издания, в топ-5 вошла сухопутная техника, ракеты и системы ПВО.

В частности, упоминается бронетехника, созданная на базе универсальной боевой платформы "Армата". "Т-14 - флагманский основной боевой танк России, который может похвастаться множеством передовых функций, соответствующих или превосходящих лучшие характеристики танков НАТО. Т-15 - это тяжелая боевая машина пехоты. Прямого аналога Т-15, представляющего собой нечто среднее между БМП и бронетранспортером, в НАТО нет", - отмечается в публикации.

Также издание пишет о межконтинентальной баллистической ракете стратегического назначения РС-24"Ярс", оснащенной по меньшей мере тремя независимыми боеголовками и разработанной в мобильном и шахтном вариантах.

The National Interest отдает должное боевому многофункциональному робототехническому комплексу "Уран-9", называя его одним из самых уникальных оборонных продуктов. ""Уран-9", оснащенный потрясающим вооружением, должен обеспечить огромную огневую мощь в условиях интенсивных боевых действий, не подвергая опасности жизнь российских военнослужащих", - пишет издание.

Гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс Х-47М2 "Кинжал" также упоминается в публикации. Отмечается, что эта гиперзвуковая баллистическая ракета воздушного базирования способна развивать скорость до 13 Махов и поражать цели на расстоянии до трех тысяч километров. Благодаря невероятной скорости и маневренности, такая ракета представляет угрозу не только для американских авианосных ударных групп, но и способна преодолевать систему противоракетной обороны США.

Также The National Interest называет ЗРК С-400 "Триумф" самой совершенной российской системой ПРО. Отмечается и тот факт, что С-400 уже стал визитной карточкой российской оборонной промышленности. "С-400 не только более способный, но и значительно более универсальный, чем его предшественник С-300, он может похвастаться четырьмя различными типами ракет, которые обеспечивают эффективную работу на коротких и очень больших дистанциях. С-400 способен отслеживать самолеты, беспилотные летательные аппараты, крылатые и баллистические ракеты и имеет зону прикрытия на дальности до 400 километров", - говорится в публикации.


Михаил Русин

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Россия
США
Продукция
Армата
РС-24 Ярс
С-300
С-400 Триумф
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