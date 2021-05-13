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ТАСС

Су-27 сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем

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Истребитель Су-27 ВВС России (слева) во время сопровождения самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции
Истребитель Су-27 ВВС России (слева) во время сопровождения самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации Mirage 2000 ВВС Франции.
Источник изображения: © Национальный центр управления обороной РФ/ТАСС, архив

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными правилами

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Истребитель Су-27 ВВС и ПВО Южного военного округа сопроводил над Черным морем два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции. Об этом сообщили в среду в Национальном центре управления обороной РФ.

"Летчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолета тактической авиации Mirage 2000 и самолет-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что приближающиеся к государственной границе РФ три воздушные цели были обнаружены над нейтральными водами Черного моря российскими средствами контроля воздушного пространства. "Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель", - говорится в сообщении.

В Национальном центре управления обороной РФ подчеркнули, что полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в центре.

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Франция
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Mirage-2000
Су-27
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Минoбороны РФ
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