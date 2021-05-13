Новейшие "Торнадо-У" приняли участие в параде на авиабазе Хмеймим

Среди образцов военной техники, задействованных в торжественных мероприятиях, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне на авиабазе Хмеймим, замечены новейшие Урал-63706 "Торнадо-У".

Эти автомобили впервые были представлены на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". Их отличает защищенная установка с 7,62-мм пулеметом ПКМ на крыше кабины, которая может быть бронированной.

Вездеход с колесной формулой 6×6 может перевозить до 16000 кг груза и буксировать 12-тонные прицепы. Полная масса достигает 33000 кг.

Мощность двигателя - 440 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч. Запас хода - 1000 км. Имеются два топливных бака емкостью по 210 литров каждый. Длина - 9550 мм, ширина - 2550 мм, высота - 3330 мм.

"Торнадо-У" хорошо приспособлен для эксплуатации в различных природных условиях, в том числе в районах с сильной жарой и запыленностью.

Интересно, что на параде к внедорожникам прицепили 130-мм пушки М-46, в настоящее время являющиеся одними из основными орудий артиллерийских подразделений сирийской армии. Они весят 8450 кг и способны поражать цели обычными осколочно-фугасными снарядами на дистанциях до 27 490 м.

Также в механизированной колонне можно было увидеть КАМАЗ- 63501АТ "Медведь" со 152-мм гаубицами 2А65 "Мста-Б.

Ранее сообщалось об эксплуатации в САР Урал-63704-0010 "Торнадо-У".

Алексей Моисеев