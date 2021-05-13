Заложен киль третьего корвета класса MILGEM для ВМС Пакистана

Спуск на воду на турецкой военно-морской верфи İstanbul Tersane Komutanlığı (Istanbul Naval Shipyard) в Стамбуле головного строящегося для военно-морских сил Турции фрегата F 515 Istanbul национального проекта ТF-100 программы MİLGEM, 23.01.2021.

ЦАМТО, 12 мая. Согласно заявлению, опубликованному посольством Пакистана в Турции, на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле состоялась закладка киля третьего корвета класса "Ада" (MILGEM), строящегося для ВМС Пакистана.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2018 года командование ВМС Пакистана заключило официальный контракт на поставку четырех разработанных в рамках программы MILGEM корветов класса "Ада" с консорциумом турецких компаний. Основным подрядчиком поставки стала компания ASFAT AS (Military Plants and Shipyard Management Joint Stock Company). Точная стоимость продажи не раскрывалась, но по данным СМИ, она составила 1,5 млрд. долл. Согласно контракту, два корабля будут построены в Стамбуле, еще два – на предприятии KSEW (Karachi Shipyard & Engineering Works) в Карачи. Соглашение предусматривает передачу Пакистану соответствующих технологий и прав интеллектуальной собственности на проект корабля, а также подготовку инженерного состава.

Резка первой стали для постройки головного корвета началась на предприятии Istanbul Naval Shipyard в Стамбуле в сентябре 2019 года. 4 июня 2020 года состоялась церемония закладки киля этого корабля. Как ожидается, в боевой состав ВМС Пакистана он войдет в 2022 году.

Резка стали для постройки второго корвета серии в Пакистане началась на предприятии KSEW в июне 2020 года. Закладка киля состоялась 25 октября 2020 года. Согласно планам, корабль будет поставлен ВМС Пакистана в начале 2024 года.

По информации ASFAT AS, длина корвета для ВМС Пакистана составляет 108,8 м, максимальная ширина – 14,8 м, водоизмещение – 2988 т. Корабль будет оснащен комбинированной главной энергетической установкой CODAG (Combined Diesel and Gas Turbine) с газотурбинным двигателем LM2500. Расчетная скорость – более 26 узлов, дальностью плавания – 3500 морских миль на скорости 15 узлов.

По имеющейся информации, проект корвета "Ада" был адаптирован к требованиям ВМС Пакистана, включая установку 16-контейнерной вертикально пусковой установки, позволяющей выполнять пуск ЗУР LY-80. ЗРК HQ-16, который является наземной экспортной версией LY-80, уже состоит на вооружении СВ Пакистана с 2017 года.

Корабль также будет оснащен РЛС с активной фазированной антенной решеткой SMART-S Mk.2, позволяющей на дальностях до 250 км обнаруживать и сопровождать до 500 воздушных и надводных целей, системой радиоэлектронной разведки ARES-2NC компании Aselsan.