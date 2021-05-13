У России с США что-то есть конструктивное

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о конструктивных отношениях и диалоге с американской стороной в рамках Арктического совета.

«Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета», - приводит слова Корчунова РИА Новости.

Он также отметил, что у него сложились рабочие отношения со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин.

Дипломат рассказал, что у России и США есть «очень большое понимание проблем», с которыми сталкивается Арктический регион, и заинтересованность в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона.

«У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер», — заявил Корчунов.