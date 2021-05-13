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Военно-промышленный курьер

У России с США что-то есть конструктивное

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Источник изображения: vpk-news.ru

Посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов заявил о конструктивных отношениях и диалоге с американской стороной в рамках Арктического совета.

«Я хотел отметить очень конструктивные отношения и диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета», - приводит слова Корчунова РИА Новости. 

Он также отметил, что у него сложились рабочие отношения со старшим должностным лицом США в Арктическом совете Мередит Рубин.

Дипломат рассказал, что у России и США есть «очень большое понимание проблем», с которыми сталкивается Арктический регион, и заинтересованность в обеспечении развития коллективных подходов к управлению развитием региона.

«У нас нет каких-либо трений, может быть, по некоторым вопросам могут быть разногласия, но могу вас заверить, что в основном они носят тактический характер», — заявил Корчунов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Арктика
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