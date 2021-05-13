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Российская газета

"Шилки" и "Рогатки" прикрывают от атак с воздуха армию Анголы

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Источник изображения: rg.ru

Зенитная самоходная установка ЗСУ-23-4, несмотря на свой почтенный возраст, до сих пор находится на вооружении армий более трех десятков стран.

Например, ими вооружены подразделения противовоздушной обороны сухопутных войск Анголы. Всего имеется около 50 штук.

Первые поставки образцов такой техники из Советского Союза велись, еще в конце 70-х годов. В это время вооруженные силы молодого государства противостояли агрессивным действиям военно-воздушных сил Южноафриканской республики.

Эксплуатировать ЗСУ помогали специалисты из СССР. Были "Шилки" и у находящегося в этой горячей точке кубинского воинского контингента.

Мощь 23-мм скорострельных орудий самоходок почувствовали на себе и боевики группировки UNITA, которые пытались атаковать позиции ангольских общевойсковых бригад.

Большой популярностью у военных этой страны пользуются "Рогатки" - спаренные малокалиберные скорострельные пушки ЗУ-23-2. Они длительное время принимали участие в боевых действиях против мятежников и юаровцев.

Как во многих армиях мира, орудия устанавливают в кузова автомобилей повышенной проходимости. В Анголе для этих целей используются российские трехосные Уралы-4320, двухосные ГАЗ-3308 "Садко" и германские Unimog (4х4).

Такие мобильные установки могут выполнять задачи ПВО и оказывать огневую поддержку пехотным и танковым подразделениям.


Алексей Брусилов

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Страны
Ангола
Германия
Куба
Россия
ЮАР
Продукция
Шилка
Компании
ГАЗ Группа
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