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Российская газета

Строительство омского кадетского училища завершится к осени 2021 года

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Омский кадетский корпус
Омский кадетский корпус.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Мальгавко

Воспитанники кадетского военного училища в Омске 1 сентября начнут учебный год в новом комплексе. Как сообщили в Минобороны РФ, строительство объектов планируется завершить в конце августа 2021 года. Это позволит воспитанникам училища переехать в новый городок к началу учебного года.

В военном ведомстве подчеркнули, что Минобороны впервые выполнит полный комплекс строительно-монтажных работ по возведению кадетского училища в один этап.

Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов проинспектировал ход строительства нового комплекса в рамках рабочей поездки в войска Центрального военного округа. По его словам, темпы строительства очень высокие. Работы ведутся в круглосуточном режиме и с опережением графика.

"Военно-строительным комплексом Минобороны накоплен уникальный опыт реализации масштабных проектов в самые короткие сроки", - сказал Иванов.

Строительство кадетского училища ведется декабря 2020 года на площади 14,8 га.

К 1 сентября планируется сдать главное учебно-административное 3-этажное здание с музеем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и классами дополнительного образования. Кроме того, будет построена столовая на 620 мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт, крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, единоборств, а также игровых видов спорта.

На стройплощадке задействовано свыше 900 человек и более 50 единиц техники.

В Минобороны рассказали, что Кадетский корпус в Омске ведет свое начало от Войскового казачьего училища, основанного 14 мая 1813 года.


Александр Степанов

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