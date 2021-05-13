Запаздывающая «Дрель» идёт в войска

Уже в этом году ВС России могут получить на вооружение новую авиабомбу. Вчера, 11 мая, информационное агентство «Интерфакс» сообщило о том, что боеприпас «Дрель» успешно завершил испытания.

«Результаты испытаний подтвердили боевую эффективность авиабомбы «Дрель». Закупки запланированы в соответствии с государственным оборонным заказом на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов», — рассказал в интервью «Интерфаксу» вице-премьер РФ Юрий Борисов.

Макет авиабомбы «Дрель» Источник изображения: army-news.org

По словам Борисова, «Дрелью» будут вооружены самолёты оперативно-тактической авиации. О финале разработки новой планирующей авиабомбы было заявлено в 2016 году, а завершить испытания планировалось в 2018 году.

Полное название боеприпаса — «планирующая бомбовая кассета ПБК-500У с самоприцеливающимися боевыми элементами СПБЭ-К «Дрель». Бомба разработана НПО «Базальт» как дешёвый вариант высокоточного оружия. По данным портала army-news.org, разработка боеприпаса началась ещё в 90-е годы, позже проект был заморожен и повторно «всплыл» в середине прошлого десятилетия.

Бомба предназначена для уничтожения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления энергетических установок и зенитных ракетных комплексов. Длина «Дрели» — 3100 мм, диаметр — 450 мм, масса — 540 кг. После сброса боеприпас может планировать до цели на расстояние порядка 30 км. При сближении раскрывается кассетная часть, освобождая 15 самонаводящихся элементов.