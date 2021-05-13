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Дроны заменят разведывательные самолеты

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Источник изображения: vpk-news.ru

Минобороны приняло решение постепенно перевооружить разведывательные эскадрильи Воздушно-космических сил с самолетов на беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Сейчас эти подразделения оснащены специально модернизированными Су-24МР, созданными на базе знаменитого советского фронтового бомбардировщика.

По мнению экспертов, заменить «сушки» смогут БПЛА «Орион» и перспективный беспилотник «Альтиус», способный преодолевать многие тысячи километров.

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, принципиальное решение о перевооружении эскадрилий самолетов-разведчиков Воздушно-космических сил (ВКС) уже принято. Планируется, что данные подразделения укомплектуют новейшими беспилотниками большой дальности.

Находить противника дроны смогут с помощью оптико-электронных систем. Кроме того, БПЛА способны обнаруживать войска и объекты противника по их радиоэлектронному излучению. Но, по словам собеседников издания, точный срок окончания перевооружения пока неизвестен. Всё зависит от того, как быстро новейшие дроны пройдут испытания и стартует их серийное производство.

При этом полностью от пилотируемой разведывательной авиации оборонное ведомство отказываться не собирается. При необходимости эти функции будут выполнять истребители-бомбардировщики Су-34, модернизированные по проекту «Сыч», сообщили источники издания.

Эти машины могут использовать унифицированные подвесные разведывательные контейнеры. Есть три их варианта: оптико-электронный, радиотехнический и радиолокационный. С помощью этой аппаратуры самолет сможет самостоятельно обнаруживать наземные, морские и воздушные цели в любую погоду на большем, чем раньше, расстоянии. 

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Продукция
Орион БПЛА
Су-24
Су-24М
Су-34
Проекты
БПЛА
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