Правительство одобрило проект объединения системы ПВО с Таджикистаном

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Министерством обороны РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Таджикистанской Стороной проект Соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного Соглашения", - говорится в документе.