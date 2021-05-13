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РИА Новости

Правительство одобрило проект объединения системы ПВО с Таджикистаном

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Здание правительства РФ
Здание правительства РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Майшев

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"Одобрить представленный Министерством обороны РФ согласованный с Министерством иностранных дел РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с Таджикистанской Стороной проект Соглашения между РФ и Республикой Таджикистан о создании Объединенной региональной системы противовоздушной обороны РФ и Республики Таджикистан. Представить президенту РФ предложение о подписании указанного Соглашения", - говорится в документе.

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