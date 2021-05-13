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РИА Новости

В России создали уникальную машину для тушения пожара в аэропортах

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Пожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео
Пожарная машина недалеко от места взрывов на бывших военных складах в Рязанской области. Скриншот видео.
Источник изображения: © РИА Новости / Предоставлено редакцией газеты "Скопинский вестник"

МОСКВА, 12 мая/ Радио Sputnik. АО "Брянский автомобильный завод" представил пожарную машину для борьбы с огнем в аэропортах, передает РИА Новости.

Новая пожарная машина оснащена двумя лафетными стволами с дальностью подачи воды 75 метров. Мощность двигателя составляет 700 лошадиных сил.

На международном салоне "Комплексная безопасность-2021" представитель завода Кирилл Мефед сообщил, что речь идет об опытной конструкции стоимостью 70-75 миллионов рублей.

"В данный момент проводится технологическая подготовка к серийному производству. В ближайшие этот год и следующие года мы будем осуществлять отгрузки", – добавил Мефед.

Он уточнил, что опытный образец создан при содействии Минпромторга России.

Ранее радио Sputnik сообщило, что в России стартует производство электромобиля Zetta.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Выставки
Комплексная безопасность
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