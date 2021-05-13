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РИА Новости

Россия и Таджикистан распределили руководство в объединенной системе ПВО

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Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области
Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" во время командно-штабных учений "Кавказ-2020" на полигоне "Ашулук" в Астраханской области.
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Общее руководство войсками объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять командующий Центрального военного округа Вооруженных сил России, следует из текста соглашения между Россией и Таджикистаном о создании Объединенной региональной системы ПВО.

Сообщалось, что правительство России одобрило проект создания Объединенной региональной системы противовоздушной обороны с Таджикистаном, соответствующее постановление премьер-министра России Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, координацию совместных действий войск Объединенной региональной системы ПВО России и Таджикистана будет осуществлять главком ВКС РФ. Общее руководство силами, выделенными в состав региональной системы ПВО, будет осуществлять командующий войсками ЦВО, а управление совместными действиями войск в границах отдельного района коллективной безопасности будет осуществлять командующий Военно-воздушными силами и противовоздушной обороной Вооруженных сил Таджикистана.

Соглашение заключено на неопределенный срок, но каждая из сторон вправе в любое время прекратить его действие, направив предварительно партнеру письменное уведомление. После истечения шести месяцев соглашение прекращает свое действие.

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