Единственный экземпляр: бронированную машину "Держатель" показали в ЛНР

Бойцы Народной милиции самопровозглашенной ЛНР реанимировали существующую в единственном экземпляре машину обеспечения переправ (МОП) "Держатель".

Она приняла участие в параде, посвященном 76-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Разработкой МОП занимались в 80-х годах. Наладить ее серийное производство на Луганском тепловозостроительном заводе помешал распад Советского Союза.

Долгое время опытный экземпляр находился на предприятии-изготовителе, однако пару лет назад его мобилизовали на службу в одно из подразделений НМ.

"Держатель" выполнен на базе также выпускавшегося в этом городе бронированного плавающего транспортера ПТС-3. В конструкции его ходовой части были использованы элементы от харьковского основного боевого танка Т-64, поэтому он обладает хорошей проходимостью по пересеченной местности и может в таких условиях развивать до 35 км/ч.

На шоссе максимальная скорость доходит уже до 60 км/ч., а при форсировании водных преград - до 15 км/ч.

710-сильный челябинский многотопливный дизельный двигатель В-46-5 имеет запас хода по топливу около 500 км.

На крыше герметичной защищенной кабины с правой стороны была установлена вращающаяся башня с 7,62-мм пулеметом ПКТ.

Поскольку 25-тонная машина обладала грузоподъемностью в 16 тонн, ее оснастили экскаваторным и бульдозерным оборудованием, гидромонитором, мотобуром и лебедкой. Все это позволяет эффективно выполнять различные задачи в интересах инженерных войск.

Алексей Моисеев