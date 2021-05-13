Yahoo News Japan (Япония): Россия развивает новые технологии боевых БПЛА. Теперь дроны-перехватчики

Военный обозреватель крупнейшего японского информационно-новостного портала рассказывает о новых российских технологиях борьбы со смертельным оружием — дронами-камикадзе. В России созданы и успешно проходят испытания дроны-ловушки, которыми могут минироваться большие квадраты неба в борьбе с боевыми дронами противника.

Популярный военный обозреватель крупнейшего японского информационно-новостного портала Yahoo News Japan Масаси Сайто рассказывает о новых российских технологиях борьбы со смертельным оружием - "дронами-камикадзе". В России созданы и успешно проходят испытания дроны-перехватчики и дроны-ловушки, которыми могут минироваться целые большие квадраты неба в борьбе с боевыми дронами противника.

Более ранние интересные комментарии Масаси Сайто о российской военной технике БПЛА можно посмотреть здесь и здесь.

Российская армия в настоящее время успешно разрабатывает "патрульный дрон-перехватчик" для перехватов ударных беспилотников, которые в разных странах называют "дронами-камикадзэ" или "дронами-самоубийцами" и которые наносят удар по наземной цели, и уничтожают ее при помощи мощного заряда взрывчатого вещества. Когда патрульный дрон обнаруживает атакующий дрон, он немедленно перехватывает его и сбивает. Таким образом достигается важная задача - опасные боевые самоуничтожающиеся дроны разрушаются в небе еще до того, как начинают атаку на наземную цель. Дроны-перехватчики предназначаются не только для уничтожения атакующих дронов-какикадзе, но и беспилотников-разведчиков.

Дрон-перехватчик разработан российской военной компанией Zara Aero Group и имеет наименование "Zala Lancet". Во вступительном видео компании сценарий перехвата представлен таким образом, что объектом атаки дрона "Zala Lancet", по всей видимости, является турецкий боевой дрон "Байрактар TB2".

В России активно ведутся разработки новых технологий по борьбе с "дронами-камикадзе". Турецкие и израильские "дроны-камикадзе" использовались в военном конфликте между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, который разразился в 2020 году. Полчища турецких боевых беспилотников нанесли существенный урон вооруженным силам Армении и по существу решили исход конфликта.

Их использование показало не только большую боевую мощь этого нового вида оружия, но и то сильное психологическое воздействие, которое оно оказывает на моральный дух войск противника.

Важным моментом является также и относительная дешевизна этой техники, что позволяет даже малым странам осуществлять массовые закупки таких дронов и эффективно использовать их на поле боя. Огромным военным достоинством атакующих дронов является то, что они существенно сохраняют от потерь живую силу и технику наступающей стороны.

В связи с этим даже такая большая военная держава, как Россия, в полной мере осознает все риски, связанные с тем, что в возможных конфликтах с малыми и средними странами, окружающими ее, ей угрожает серьезная опасность подвергнуться атакам "дронов-камикадзе". Недорогие "дроны-камикадзе" делают возможными ассиметричные военные решения, и даже для такой мощной военной силы, как Россия, орда таких дронов может представить собой серьезную угрозу.

В этой связи в России в последнее время делается упор на превентивные удары по боевым дронам противника еще до того, как они лягут на курс атаки. Стоит задача заблаговременного уничтожения этой техники в воздухе.

Помимо дронов-перехватчиков, в России в этом контексте разрабатываются и новые тактики борьбы с дронами. К ним относится, в частности, тактика "воздушного минирования", когда в небе размещаются многочисленные группы дронов-мин (или дронов-ловушек), которые способны прикрывать с воздуха большие пространства на различных театрах военных действий.

Уже сейчас такие "воздушные минные поля" могут иметь очень значительные размеры - до десятков квадратных километров.

Организации российского ОПК активно создают новые образцы такой техники. Нет сомнения, что и в России, и в других странах мира в настоящее время обостряется работа по созданию как своих боевых БПЛА, так и по борьбе с предотвращением безжалостных атак дронов-убийц противника.

Видеопрезентацию "Дрон-перехватчик Zala Lancet против дронов-камикадзе" можно посмотреть здесь.

Масаси Сато (Masashi Sato)