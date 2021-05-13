"Швабе" представил российским спецслужбам прибор выявления патогенных биологических агентов

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" представил на выставке "Комплексная безопасность-2021", открывшейся в подмосковной Кубинке, устройства для гражданской обороны и обеспечения безопасности.

"Эти решения охватывают два сегмента рынка - военный и гражданский. Участников салона "Швабе" знакомит с прибором для автоматической индикации патогенных биологических агентов "Детектор-БИО", который разработан в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Прибор выявляет токсины, бактерии и вирусы. Его эффективность ранее подтвердили государственные испытания, прошедшие на Красногорском заводе им. С.А. Зверева (КМЗ) холдинга", - сказано в сообщении пресс-службы "Швабе", распространённом в среду.

Директор по государственному оборонному заказу "Швабе" Игорь Новиков отмечает, что салон "Комплексная безопасность"- крупнейший выставочный проект федерального уровня, где холдинг в интересах российских спецслужб показывает современные решения для обеспечения государственной, транспортной и медицинской безопасности".

"Последнему направлению отвели ключевые позиции экспозиции, что объясняется эпидемиологической ситуацией. Вместе с тем не оставляем без внимания и другие отрасли - демонстрируем образцы техники, в которых использованы передовые лазерные, оптические и оптоэлектронные технологии", - сказал Новиков, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, на стенде холдинга, развёрнутом в рамках выставки, размещены также устройства, "реализованные в целях борьбы с новой коронавирусной инфекцией, - инфракрасная система измерения температуры IR236 с искусственным интеллектом и несколько классических тепловизионных регистраторов".

"Кроме того, в экспозиции представлен медицинский автотранспорт, включая спецавтомобиль для нужд МЧС и машины скорой помощи, оснащенные, в том числе, медоборудованием производства предприятий "Швабе". Работу по новому проекту холдинг ведет совместно с компанией "Промтех", - сказано в пресс-релизе.

Серию новинок досмотровый интроскоп - оборудование для обнаружения запрещенных предметов. "За одну операцию он способен без вскрытия просканировать багаж или почтовое отправление весом до 160 кг", - сказано в пресс-релизе.

"Две другие интересные разработки, которые "Швабе" показывает в Кубинке, - это лазерная курсоглиссадная система посадки воздушных судов в условиях плохой видимости ЛКГСП и ИК-камера коротковолнового диапазона SWIR. Последняя позволяет видеть камуфлирующие покрытия и обнаруживать замаскированные объекты. Весной этого года ее протестировали в арктической экспедиции на Новую Землю представители ВМФ России", - информирует пресс-служба.

"В общей сложности в Кубинку холдинг привез более сорока разработок. В их числе прицелы, наблюдательная техника и приборы для ночного видения", - говорится в сообщении.

XIII Международный салон "Комплексная безопасность" проходит по распоряжению правительства РФ с 12 по 16 мая на территории конгрессно-выставочного центра "Патриот".