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Ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки

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Источник изображения: vpk-news.ru

Учение по обнаружению взрывоопасных предметов с вожатыми собак минно-розыскной службы прошли в общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО) в Приморье.

Для содержания собак в инженерно – саперном полку объединения оборудованы просторные вольеры и кинологические городки. Также занятия проводятся и в других локациях, изменение обстановки позволяет усложнять задачи по поиску предметов имитирующих взрывоопасные вещества,  на прилегающей территории воинской части, в местах скопления людей и на автотранспорте.

Кроме того, мероприятия, проводимые в рамках контрольных занятий, служат подготовкой к предстоящему третьему (окружному) этапу конкурса международных игр АрМИ-2021 «Найти и обезвредить». Проведенные учения подтвердили высокий уровень профессионализма среди расчетов минно-розыскной службы.

Основная задача, к которой привлекаются собаки минно-розыскной службы, – проверка территории и объектов на наличие взрывоопасных предметов. Несмотря на высокотехнологичные средства инженерного вооружения, природные навыки животных по – прежнему остаются незаменимыми в различных ситуациях. При разминировании объектов, содержащих металлические конструкции и фрагменты, ни один миноискатель не заменит чуткое обоняние служебной собаки.

Все вожатые являются военнослужащими по контракту, поэтому минно – розыскные расчеты выполняют задачи на всём периоде трудоспособного возраста собаки, отметили в пресс-служба ВВО.

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