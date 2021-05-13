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Военно-промышленный курьер

Калининградские мотострелки осваивают новую технику

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Источник изображения: vpk-news.ru

В армейский корпус Балтийского флота поступили боевые машины пехоты БМП-3.

В рамках реализации программы перевооружения мотострелковый полк, дислоцированный в Калининграде, получил свыше 30 единиц современной техники.

В сравнении со своими предшественниками БМП-3 имеет более совершенные ходовую часть и двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, рассказали «Военно-промышленному курьеру» в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по БФ. Значительно повышена защищенность экипажа. Кроме того, на таких боевых машинах установлены водометные движители, которые используются при форсировании водных преград.

Штатное вооружение БМП-3 – 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.

БМП-3 предназначена для транспортировки личного состава подразделений, их огневой поддержки, уничтожения открыто расположенной и укрытой живой силы, противотанковых средств, танков, легкобронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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