Подводный ракетный грузовик: американское издание оценило АПЛ "Казань"

Российский атомный подводный крейсер "Казань", на котором 7 мая подняли Андреевский флаг, назвали "подводным ракетным грузовиком". Об этом пишет американское издание 19FortyFive.

Новая модифицированная подводная лодка класса "Ясень" настолько впечатлила одного из высших офицеров ВМС США, что он построил ее модель и разместил у себя в кабинете, чтобы всегда помнить об угрозе, исходящей от российской подводной лодки.

В дополнение к усовершенствованной гидроакустической системе и особенно бесшумной работе, в субмаринах проекта "Ясень-М" торпедные аппараты вынесены из носовой оконечности с целью создания более оптимальных условий для работы гидроакустического комплекса. Они расположены под углом к диаметральной плоскости, что нехарактерно для подлодок советской и российской конструкции, отмечает издание.

Новейшая подлодка оснащена современными торпедами и крылатыми ракетами. Считается, что в перспективе она сможет применять гиперзвуковой "Циркон", аналогов которого у ВМС США на данный момент нет.

Издание делает вывод: ввод в эксплуатацию модифицированной подводной лодки класса "Ясень" - это лишь небольшая часть усилий, направленных на обновление российского флота.

Светлана Цыганкова