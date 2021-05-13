NRK (Норвегия): «Теперь на Норвегию будут нацелены ядерные ракеты»

Военное сотрудничество Норвегии и США углубляется. Несмотря на протесты местных жителей, в Тромсё разместилась американская атомная подлодка. Жители закупают йод в таблетках на случай аварии, а эксперты констатируют, что отныне у Норвегии есть все шансы стать первой жертвой в случае третьей мировой войны.

Из-за расширения военного сотрудничества США с Норвегией норвежская территория может стать первой целью в случае конфликта с применением ядерного оружия, говорит российский военный эксперт. Между тем муниципалитет Тромсё уже заказал большое количество йода в таблетках для детей и молодежи.

В понедельник утром первая с 2007 года американская подводная лодка прибыла в Тромсё. Она пришвартовалась в промышленном порту Тёнснес, где ее встретили демонстранты из числа местных жителей.

Они опасаются, что город станет мишенью бомбардировок, ведь в северных районах продолжают наращивать вооружения.

В конце прошлой недели российский флот получил новую, очень тихую атомную подводную лодку. Это судно бросит вызов американским атомным подлодкам, которые отныне будут периодически приходить в Тромсё.

Российский эксперт сказал NRK, что постоянно углубляющееся военное сотрудничество между Норвегией и США делает норвежские территории все более вероятной целью российских атак.

"Если на одной из баз будет размещено ядерное оружие, она станет первоочередной целью, - заявил редактор "Арсенала отечества" Алексей Леонков. - И если в порту стоит атомная подлодка, это тоже первоочередная цель. Туда точно будет нанесен ядерный удар".

Жертва третьей мировой войны

Ранее в этом году американские бомбардировщики временно размещались на авиабазе Эрланн. Норвегия становится для России более угрожающим регионом, говорит российский комментатор. "Теперь на Норвегию будут нацелены ядерные ракеты. К сожалению, это так", - говорит Леонков.

В прошлом месяце Норвегия и США подписали соглашение о расширении военного сотрудничества. Это означает, что американским военным разрешат более свободно действовать на территориях норвежских баз.

"Расцениваем подобную активность, в том числе в непосредственной близости от российских границ, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряжённости в Арктическом регионе, разрушению российско-норвежских отношений", - сказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Хочет Норвегия того или нет, но так страна может стать первой жертвой третьей мировой войны, добавила она и задалась вопросом, действительно ли это нужно норвежцам.

Йод в таблетках для детей

В то время как американская подводная лодка пришвартовывалась в порту, муниципалитет Тромсё работал над подготовкой к чрезвычайным ситуациям.

Сейчас муниципальные власти раздают йод в таблетках всем детским садам и школам. Тем самым они обеспечивают безопасность граждан в случае аварии с утечкой радиоактивных веществ.

"У нас все готово, и мы уложились в те сроки, которые нам назвали", - говорит глава муниципалитета Стиг Туре Йонсен (Stig Tore Johnsen).

План действий в чрезвычайных ситуациях был составлен на основании анализа рисков и уязвимостей, проведенного для вооруженных сил Норвегии. Этот анализ резко критиковали за его неполноту. Например, в нем ни разу не упоминаются ни университет, ни больница - как и единственный источник питьевой воды Тромсё, который находится всего в 10 километрах от предполагаемой базы подводных лодок.

Но глава коммуны уверен, что, если что-то случится, население Тромсё будет в безопасности - во всяком случае муниципалитет сделал для этого все, что было в его силах.

"Не создадут большой угрозы"

Министр обороны Франк Бакке-Йенсен (Frank Bakke-Jensen) написал в электронном письме NRK, что, по его мнению, визиты подводных лодок не создадут большой угрозы ни в смысле возможных утечек, ни в смысле привлекательности Тромсё в качестве военной цели.

"У нас в Норвегии военные объекты расположены по всей стране. Нет никаких оснований утверждать, что порт, который иногда принимает американские подводные лодки, станет более привлекательной целью, чем многие другие места в Норвегии", - говорит Бакке-Йенсен.

Ида Луисе Рустад (Ida Louise Rostad), Ян Эспен Крусе (Jan Espen Kruse), Вилде Гьерде Лиед (Vilde Gjerde Lied)