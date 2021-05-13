Россия определилась с созданием робота для открытого космоса

Робота для открытого космоса «Теледроид» могут разместить не на МКС, а на борту перспективной российской станции, которую создадут в качестве ее альтернативы.

Россия работает над перспективным робототехническим комплексом «Теледроид», который хотят запустить в космос. Как стало известно, изготовление первого опытного образца научной аппаратуры для испытаний должны завершить в феврале 2022 года.

Сам проект рассчитан до 2025-го. Разработку ведет НПО «Андроидная техника», ранее создавшая знаменитого робота Skybot F-850, известного также как FEDOR. Его запустили к МКС в августе 2019-го: в сентябре того же года робота вернули домой.

Контракт на создание нового комплекса подписали в конце марта. Вполне вероятно, что он будет действовать не на МКС, а на новой российской орбитальной станции. Комплекс хотят разместить на внешней поверхности ОС.

Недавнее решение о создании национальной орбитальной станции стало одним из самых громких событий в российской космической индустрии. Ему предшествовали разногласия с Западом по поводу будущей лунной орбитальной станции Gateway (поначалу Россию видели участником этого проекта), а также технические проблемы на борту МКС.