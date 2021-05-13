Эксперт: против России действуют настоящие кибервойска

Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлено с адресов в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландов, сообщили в МИД. В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал кандидат политических наук Павел Фельдман.
Большинство попыток осуществить вредоносную сетевую активность против России в минувшем году фиксировалось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
Соответствующими данными дипломат поделился с РИА Новости, ссылаясь на Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.
По словам Сыромолотова, наиболее частыми мишенями атак становились объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин.
В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман отметил, что на эту деятельность в западных странах направлены значительные силы.
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Для противодействия киберугрозам в Вооруженных силах России были созданы войска информационных технологий. Однако, по словам политолога, в их работе есть существенное отличие.