Эксперт: против России действуют настоящие кибервойска

Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлено с адресов в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландов, сообщили в МИД. В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал кандидат политических наук Павел Фельдман.

Большинство попыток осуществить вредоносную сетевую активность против России в минувшем году фиксировалось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Соответствующими данными дипломат поделился с РИА Новости, ссылаясь на Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

По словам Сыромолотова, наиболее частыми мишенями атак становились объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман отметил, что на эту деятельность в западных странах направлены значительные силы.

"Так и есть: действуют настоящие кибервойска, которые являются составной частью армий ведущих мировых государств. Но не только они. Сегодня хакеры – это квазигосударственные структуры, работающие по теневому найму на государственные органы западных держав. И это уже ни для кого не является тайной. Киберпространство является сегодня таким же фронтом для ведения современных войн, как земля, воздух, вода или космическое пространство. Все ведущие мировые игроки нарастили здесь колоссальный потенциал", – сказал Павел Фельдман.