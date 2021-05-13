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РИА Новости

Эксперт: против России действуют настоящие кибервойска

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Хакер за компьютером
Хакер за компьютером.
Источник изображения: © Fotolia / Andrey Popov

Большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлено с адресов в Соединенных Штатах, Германии и Нидерландов, сообщили в МИД. В эфире радио Sputnik эти данные прокомментировал кандидат политических наук Павел Фельдман.

Большинство попыток осуществить вредоносную сетевую активность против России в минувшем году фиксировалось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

Соответствующими данными дипломат поделился с РИА Новости, ссылаясь на Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам.

По словам Сыромолотова, наиболее частыми мишенями атак становились объекты, связанные с госуправлением, финансовым сектором, ВПК, здравоохранением и разработкой вакцин.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат политических наук Павел Фельдман отметил, что на эту деятельность в западных странах направлены значительные силы.

"Так и есть: действуют настоящие кибервойска, которые являются составной частью армий ведущих мировых государств. Но не только они. Сегодня хакеры – это квазигосударственные структуры, работающие по теневому найму на государственные органы западных держав. И это уже ни для кого не является тайной. Киберпространство является сегодня таким же фронтом для ведения современных войн, как земля, воздух, вода или космическое пространство. Все ведущие мировые игроки нарастили здесь колоссальный потенциал", – сказал Павел Фельдман.

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    Для противодействия киберугрозам в Вооруженных силах России были созданы войска информационных технологий. Однако, по словам политолога, в их работе есть существенное отличие.

    "Любое действие рождает противодействие, не мы первые начали таким образом использовать киберпространство. Но когда на нашу страну начали совершать постоянные хакерские атаки, когда мы осознали внешнеполитическую угрозу, то и Россия создала весьма достойные структуры, которые способны оказывать противодействие любому хакерскому вмешательству. И, в случае необходимости, отвечать симметрично. Другой вопрос, что мы этого не делаем и, наверное, поступаем правильно, поскольку киберпространство – вещь чувствительная и здесь, как и в вопросах ядерного сдерживания, не стоит переходить определенные границы", – отметил Павел Фельдман.
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    • В новости упоминаются
    Страны
    Германия
    Израиль
    Нидерланды
    Россия
    США
    Компании
    Минoбороны РФ
    Проекты
    2020-й год
    ИТ
    Кибербезопасность
    Ядерный щит
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