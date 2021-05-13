Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - "Мотовилихинские заводы" возобновили поставки стали в Европу после пятилетнего перерыва, сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

"Мотовилиха - гражданское машиностроение" впервые за последние пять лет возобновила экспортные поставки металлургической продукции, применяемой при производстве сельскохозяйственной и бытовой техники, в Германию", - сообщили в пресс-службе.

По ее данным, компания заключила с ведущими металлоцентрами четыре контракта на поставку металлургических поковок из пяти марок стали, в том числе легированных.

"По условиям договора ООО "МГМ" отгрузит до конца года свыше 700 тонн стали", - отмечается в сообщении.

"Гражданский дивизион "Мотовилихи" осознанно взял вектор на активное расширение географии экспортных поставок металлургической продукции как в страны дальнего зарубежья, так и страны СНГ. Сегодня экспорт в Европу занимает порядка 20% от общей доли продаж за рубеж. Это уже выше показателя прошлого года, как минимум в два раза", - отметил гендиректор ООО "РТ-Капитал" Кирилл Фёдоров, слова которого приводят в пресс-службе.

Как отмечается в сообщении, стали применяются в основном для изготовления деталей машин, тракторов, а также для изготовления элементов бытовой техники.