Турция заменит F-35 собственными беспилотниками

Турецкая компания Baykar Defence опубликовала первое концептуальное изображение беспилотника TB-3 Bayraktar на палубе авианесущего десантного корабля Anadolu.

Корабль строится на верфи Седеф, ввод его в строй намечен на 2022 год. Изначально авиакрыло Anadolu должно было состоять из палубных истребителей F-35, но США исключили Турцию из программы после того, как Анкара приобрела российские зенитные комплексы С-400. В ответ руководство турецкой оборонной промышленности заявило, что заменит американские самолеты беспилотниками собственной разработки.

В опубликованном изображении интересны две детали. Во-первых, складные крылья Bayraktar - шарниры отмечены черными полосами. Во-вторых, тросовая катапульта для разгона дронов. Установка не предусмотренной первоначальным проектом системы взлета может вызвать задержку ввода авианосца в строй, считает Naval News. О способе посадки дронов не сообщается.

По заявлению турецких властей, Anadolu сможет нести от 30 до 50 ударных беспилотников. Как минимум 10 из них смогут одновременно управляться корабельной командной системой.

Антон Валагин