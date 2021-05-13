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WarSpot

Американский морпех: от Первой мировой до наших дней

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Источник изображения: warspot.ru

За последние сто лет экипировка солдат серьёзно изменилась. YouTube-канал Brent0331, специализирующийся на армейской униформе, амуниции и вооружении, снял занимательное видео, в котором собрал всю экипировку американских морских пехотинцев за период с Первой мировой войны до современности.

На видео можно в деталях рассмотреть, во что были одеты, как экипированы и чем вооружались американские морпехи в годы Первой и Второй мировых войн, в ходе войны в Корее, Вьетнаме, при вторжении в Панаму, Гаити, Ирак, Сомали и Афганистан. Кроме того, можно увидеть, как выглядит современный боец Корпуса морской пехоты США.

Американский морпех от Первой мировой до наших дней

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Вьетнам
Гаити
Ирак
Панама
Сомали
США
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