За последние сто лет экипировка солдат серьёзно изменилась. YouTube-канал Brent0331, специализирующийся на армейской униформе, амуниции и вооружении, снял занимательное видео, в котором собрал всю экипировку американских морских пехотинцев за период с Первой мировой войны до современности.

На видео можно в деталях рассмотреть, во что были одеты, как экипированы и чем вооружались американские морпехи в годы Первой и Второй мировых войн, в ходе войны в Корее, Вьетнаме, при вторжении в Панаму, Гаити, Ирак, Сомали и Афганистан. Кроме того, можно увидеть, как выглядит современный боец Корпуса морской пехоты США.

Американский морпех от Первой мировой до наших дней