ВВС Индии получили шестую партию истребителей "Рафаль"

ЦАМТО, 12 мая. По информации индийских СМИ, 6 мая на авиабазу ВВС Индии "Джамнагар", совершив перелет с авиабазы "Бордо-Мериньяк" во Франции, прибыла шестая партия истребителей "Рафаль" производства компании Dassault Aviation.

На маршруте перелета истребители сопровождали многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT ВВС Франции и ОАЭ, которые производили их дозаправку в воздухе.

Таким образом, общее количество прибывших в Индию истребителей "Рафаль" возросло до 21 ед. Поставка трех новых самолетов позволяет ВВС Индии приступить к укомплектованию второй авиаэскадрильи "Рафаль" (101-я истребительная эскадрилья "Фэлконс"), которая будет базироваться на авиабазе "Хасимара" в Западной Бенгалии. Оснащение самолетами первой эскадрильи завершилось в апреле после прибытия пятой партии из четырех "Рафалей".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

В соответствии с требованиями контракта, в конструкцию истребителей "Рафаль" ВВС Индии внесены 13 специфических изменений (ISE – India Specific Enhancement), включая оснащение израильской нашлемной системой отображения, расширенным перечнем ракет, регистраторами полетной информации на 10 часов хранения данных, инфракрасной системой поиска и сопровождения целей, улучшенной РЛС, национальными средствами самообороны, госопознавания и передачи данных, устройствами запуска двигателя в холодную погоду для применения с высокогорных аэродромов и т.д. Источники в индийских ВВС сообщили Jane's, что усовершенствования также включают возможность применения стратегических вооружений.

Первые пять истребителей "Рафаль" (три одноместных и два двухместных) приземлились на авиабазе "Амбала", где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы", 29 июля 2020 года. Официальная церемония принятия первых самолетов на вооружение ВВС Индии состоялась 10 сентября 2020 года. Вторая партия из трех истребителей "Рафаль" прибыла на авиабазу "Джамнагар" 3 ноября 2020 года, пятая – 21 апреля 2021 года.

Ранее группа MBDA уже поставила на базу "Амбала" предусмотренные контрактом боеприпасы, включая управляемые ракеты класса "воздух-воздух" MICA и "Метеор", крылатые ракеты "Скальп" / "Сторм Шэдоу". Командование ВВС также ведет переговоры с французской Safran Electronics & Defense о закупке около 300 ед. модульных боеприпасов AASM (HAMMER) класса "воздух-земля".

Согласно последней информации, поставка всех 36 самолетов будет завершена к концу 2022 года.

В настоящее время в боевом составе ВВС Индии имеется 28 истребительных эскадрилий, что на 14 меньше, чем санкционировало руководство страны. К 2023 году их количество, вероятно, еще более снизится в связи с необходимостью снятия с вооружения устаревших МиГ-21 и "Ягуар".