Ростех представит на МАКС-2021 модернизированный вертолет Ка-32А11М

ЦАМТО, 12 мая. Холдинг "Вертолеты России" (входит в Госкорпорацию Ростех) представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021, который пройдет в июле в подмосковном Жуковском, модернизированный противопожарный вертолет Ка-32А11М.

Программа модернизации Ка-32 включает в себя его оснащение "стеклянной" кабиной с системой бортового радиоэлектронного оборудования, более мощными двигателями ВК-2500ПС-02 и новой системой пожаротушения. Новые двигатели ВК-2500ПС-02 существенно улучшат летные характеристики вертолета в жарких и горных условиях. По расчетам конструкторов, грузоподъемность вертолета в таких условиях может возрасти на 1600 кг.

"Вертолеты типа Ка-32 во всем мире признаны одними из лучших машин для противопожарных работ. Тем не менее, даже лучшие образцы техники нуждаются в своевременной модернизации. Нам удалось сохранить выдающиеся летные характеристики вертолета, дополнив их современной авионикой и новым, более эффективным и многофункциональным комплексом пожаротушения. Мы представим опытный образец Ка-32А11М на авиасалоне МАКС-2021 и будем готовы к поставкам машины уже в следующем году", – подчеркнул генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

Технические решения, примененные в "стеклянной кабине" вертолета Ка-32А11М, уже апробированы на гражданских многоцелевых вертолетах Ансат и Ми-38, они значительно облегчат работу с дополнительным навигационным, оптико-электронным и поисковым оборудованием, которое может быть установлено на вертолете. Также появится возможность работы с очками ночного видения.

Новая система пожаротушения СП-32, разработанная специалистами НЦВ "Миль и Камов" и "КумАПП", получила ряд существенных преимуществ относительно иностранных аналогов. Новый бак вмещает 4 тонны воды и разделен на 4 отсека. Запатентованная система створок с цифровым управлением позволяет открывать створки попарно или поочередно, а также регулировать углы открытия створок, тем самым увеличивая время сброса воды.

Система пожаротушения позволяет в автоматическом режиме набрать 4 тонны воды за 60 секунд, а также добавить в нее до 400 литров пеноагента. Она также адаптирована для использования водяной пушки. Кроме того, все системы СП-32 имеют электрический обогрев, что впервые в мире позволяет использовать ее в зимних условиях при температурах до -20 град. С.

"Соосная схема вертолета Ка-32 обладает рядом серьезных преимуществ. Прежде всего, она обеспечивает стабильность в режиме висения и отличную устойчивость даже при боковом ветре. Кроме того, за счет отсутствия рулевого винта уменьшаются габариты вертолета, что делает его более маневренным. В Швейцарии Ка-32 используется для монтажных работ в горах, и я думаю, что оснащение вертолета новыми, более мощными двигателями пойдет ему на пользу – это позволит улучшить летно-технические характеристики на высотах свыше 2000 м над уровнем моря", – отметил ведущий инженер вертолетов Ка-32А11BC компании HeliSwiss International AG Эмиль Христов.

Серийное производство вертолетов Ка-32 налажено на Кумертауском авиационном производственном предприятии (КумАПП). На сегодняшний день произведено свыше 240 машин, которые эксплуатируются более чем в 30 странах мира, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".