Global Times (Китай): «общие ценности» не приносят Индии благоволения Запада

Крупный китайский политолог указывает на то, что прозападный курс не принес Индии внешнеполитических дивидендов. При Моди демократия в стране не только не окрепла, но даже сильно ослабла, и теперь Индия становится объектом критики Запада за «антидемократические» тренды. В то же время от Индии отворачиваются ее бывшие союзники.

В последнее время Индия переживает неожиданную волну осуждений со стороны западных СМИ из-за неконтролируемой ситуации с covid-19 по всей стране. "Индийское правительство усиливает контроль над сетью Twitter в связи со стремительным ростом числа случаев инфицирования covid-19", - поднимает тревогу материал на французском общественном международном канале France 24. Газета The Wall Street Journal заявила, что "партия Моди идет напролом к успеху на выборах", поскольку премьер-министр Индии провел массовые предвыборные митинги на фоне трагического распространения коронавируса. "Мир направил Индии миллионы долларов помощи в связи с пандемией. Почему она не достигает тех, кто в ней больше всего нуждается?" - спрашивает телеканал CNN.

Действительно, эпидемия в Индии привела всю страну в состояние хаоса. То, как индийское правительство пытается справиться с ней, показывает Западу неспособность индийских властей сделать это и резкую фрагментацию индийского общества.

Запад возлагал большие надежды на Индию. Он считает, что Индия, претендующая на роль крупной державы, может сыграть ключевую роль в сдерживании Китая. То, что Запад видит сейчас - это страна, у которой нет возможности спастись из кризиса даже самой. К разочарованию Запада, он стал свидетелем роста мощи Китая и его мощных промышленных возможностей. Это то, чего не хватает Индии. Запад начинает считать, что Индия согласна только говорить о противостоянии Китаю. Но как только нужно сделать что-то реальное, Нью-Дели явно не в состоянии осуществить это.

Дискурс мнений Запада в отношении Индии меняется. Это происходит и на официальном уровне, и в бизнес-среде, и среди населения. В течение довольно долгого времени Запад хвастался важностью Индии для себя. Индия восхваляла США как наиболее развитую демократию. А США хвалили Индию как крупнейшую демократию в мире. По иронии судьбы, эти две демократические страны больше всего пострадали от коронавируса. В процессе выработки ими политики и конкретных мер по борьбе с пандемией внешний мир никак не ощутил торжества демократии в обоих государствах. Общественное мнение и в США, и в Индии оказалось лишенным подлинного уважения.

Запад часто говорил с Индией об их "общих ценностях", включая демократию, свободу и права человека. Это было ничто иное, как риторика. Сотрудничество Индии с США и другими западными странами не имеет ничего общего с демократическими ценностями - это чистая геополитика. Основная цель здесь - справиться с так называемыми вызовами и угрозами со стороны растущего Китая. Запад превозносит индийскую демократию только для того, чтобы доказать, насколько "недемократичным" является Китай и что путь Китая к отказу от западной демократии является ошибочным.

В глубине души западные страны прекрасно понимают, что с учетом многих недостатков индийской власти возможности и национальная мощь Индии весьма хрупкие. Среди так называемых демократических стран-единомышленников Индия является самым слабым звеном. В настоящее время на Западе существуют и такие мнения, которые уже ассоциируют Индию с понятием "авторитаризм". Как говорилось в недавней статье журнала Foreign Policy, "мягкой силе Индии, которая уже ослаблена авторитарным режимом Моди, нанесен еще более существенный ущерб". Журнал New Yorker уже размышляет о том, способна ли демократия в Индии вообще возродиться вновь. Журнал высказывает мнение о том, что "такая перспектива представляется сейчас весьма неопределенной".

Между тем в индийском обществе усиливаются антиамериканские настроения. Это связано с отказом США снять запрет на сырье для производства вакцин. Это также усугубляется проявленным США безразличием к страданиям индийского народа на начальном этапе вспышки пандемии коронавируса в стране. Хотя правительство Индии и пытается преуменьшить роль этих факторов, ожидается, что такие настроения будут препятствовать координации Нью-Дели своей политики с внешнеполитической стратегией США.

Когда страна не способна должным образом решать свои внутренние проблемы и находится в состоянии бедности и отсталости, она вряд ли может внести свой вклад в международное сообщество. Индия долгое время добивалась постоянного места в Совете Безопасности ООН. Но членство в Совбезе требует ответственности, которую Индия фактически не в состоянии нести. Эпидемия серьезно подорвет амбиции Индии стать мировой державой. Она испортит мнение международного сообщества об Индии, как со стороны соседей, так и со стороны Запада. И если Запад и дальше будет восхвалять Индию, то только покажет свое лицемерие.

Но это не значит, что Запад откажется от Индии. Запад всеми силами стремится сдерживать Китай и будет продолжать использовать Индию в этом плане. У него нет другой альтернативы в Индо-Тихоокеанском регионе. Более того, вражда между Китаем и Индией присутствует постоянно - пограничные споры между ними не решатся в ближайшее время. И враждебное отношение Индии к Китаю останется.

___________________________________________________________________________________

Лонг Синчунь - президент Института международных отношений г. Чэнду (Китай) и старший научный сотрудник Академии регионального и глобального управления Пекинского университета международных исследований.

Лонг Синчунь (Long Xingchun)